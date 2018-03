Kopf: Gemeindewohnungen für sozial Benachteiligte und nicht Privilegienritter

Trotz langer Nachdenkphase kommen SPÖ-Vorschläge nicht über klassenkämpferische Schnellschüsse hinaus!

Wien, 2. April 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass sich nach Wochen thematischer Absenz nun auch die SPÖ mit dem Thema Wohnbau beschäftigt. Leider kommen die Vorschläge dabei über Retro-Klassenkampf und populistischer Enteignung nicht hinaus", sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Dienstag. Besonders perfid sei, auf dem Rücken jener, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage auf Gemeindewohnungen und damit sozialen Wohnbau angewiesen sind, den Fortbestand von Privilegien für Parteigänger und anders Begünstigte abzusichern.

"Wenn beispielsweise grüne Nationalräte trotz ihres vergleichsweise hohen Einkommens zu Billigsttarifen im Gemeindebau leben, dann hat das nichts mit sozialer Durchmischung, sondern mit dem Ausnützen des guten österreichischen Sozialsystems zu tun", so Kopf. Selbstverständlich sollten auch Besserverdiener die Möglichkeit erhalten, weiterhin im Gemeindebau zu leben, aber dafür Mieterhöhungen angepasst an ihre Einkommenssituation in Kauf nehmen.

Auch die nun vorgestellte Mietzinsobergrenze für den Privatvermietungsbereich komme nur schwerlich über die Populismusschwelle hinaus. "Das Ergebnis derartig undurchdachter Markteingriffe ist zweifelsohne ein Rückgang an Investitionen und damit eine sinkende Qualität des Wohnraums", so Kopf. Dasselbe gelte auch für die Idee der Zahllastumkehr bei den Maklergebühren. "Man wird wohl annehmen können, dass die Wohnungseigentümer die Maklergebühren in den Mietpreis einrechnen, sodass dies bei langer Verweildauer in der Wohnung automatisch zu einem Verlustgeschäft für den Mieter wird", so Kopf.

Insgesamt sei es aufgrund der langen Nachdenkphase der SPÖ erstaunlich, dass sich die heute präsentierten Forderungen wie nervöse Schnellschüsse ohne gesteigerte Nachhaltigkeit lesen würden. "Die ÖVP steht für einen ehrlichen und intelligenten Zugang zum Wohnbauthema, um hochqualitativen, aber auch leistbaren Wohnraum weiterhin zu garantieren", so Kopf, der abschließend anregte, dass die SPÖ nach dem heutigen Klassenkampfgetöse wieder zu einer ergebnisorientierten Diskussion zurückkehre. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at