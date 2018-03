Einladung Pressekonferenz: NÖ Apotheken - 10 Minuten für meine Gesundheit

Kostenlose Vorsorgeaktion zur Messung der Gesundheitswerte

Wien (OTS) - Heute sterben in Wien und Niederösterreich wieder gezählte zwölf Personen an Herzinfarkt oder Schlaganfall. So wie jeden Tag. Grund dafür ist meist der ungesunde Lebensstil. Fettkrankheit ist die Todesursache Nummer eins. Leider wissen nur wenige Menschen über ihr Risiko Bescheid, wie die Vorsorge-Aktion "10 Minuten für meine Gesundheit" im Jahr 2006 zu Tage brachte. Deshalb bieten die NÖ Apotheken in Kooperation mit der NÖGKK nach sieben Jahren nun wieder die beliebte Vorsorge-Aktion an, bei der kostenlos Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Bauchumfang und Gewicht gemessen werden. Die Aktion findet in den NÖ Apotheken von 15. April bis 31. Mai 2013 statt.

- Obmann KR Gerhard Hutter, NÖ Gebietskrankenkasse

- Univ. Doz. Prim. Dr. Harald Kritz, ärztlicher Leiter (i. R.) des

Rehabzentrums Engelsbad/ Baden

- Mag. pharm. Heinz Haberfeld, Präsident der Apothekerkammer

Niederösterreich



Datum: 9.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Rosen-Apotheke

Schuhmeierstraße 5, 3100 St. Pölten



