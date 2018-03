Haimbuchner zu Wohnbau-Debatte: Scheindebatte beenden

"Runter mit den Gebühren, weg mit aberwitzigen Auswüchsen der Bauvorschriften, Schluss mit Öko-Wahnsinn"

Linz (OTS) - Begrüßenswert ist nach Ansicht von FP-Wohnbaulandesrat Dr. Manfred Haimbuchner die Forderung nach einer Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderungsgelder. "Sie greift aber aus meiner Sicht zu kurz. Zum einen benötigen wir eine bedarfsorientierte Zweckbindung. Das ist klar. Aber selbst wenn wir in Oberösterreich beispielsweise 3.000 Sozial-Wohnungen mehr bauen würden, die sich die Menschen aber nicht leisten können, hätten wir nichts Wesentliches gewonnen. Denn die entscheidenden Kosten verursacht der Staat selber. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer." ****

Haimbuchner nennt als Beispiel das Bundesland Wien: Die schmerzhaften Erhöhungen der öffentlichen Tarife lassen die Wohnkosten in Wien in die Höhe treiben. Die Abwassergebühr (Kanalgebühr) stieg von 78 Cent pro Kubikmeter auf 1,89 Euro pro Kubikmeter. Die Wassergebühr wurde sogar von 1,30 pro Kubikmeter auf 1,73 Euro pro Kubikmeter erhöht. Dazu kommen die Erhöhungen im Bereich Müllentsorgung: statt bisher 3,99 Euro pro 120 l Behälter und Entleerung auf 4,24 Euro pro 120 l und Entleerung. "Das alles sind Mosaiksteine, die sich in Summe als entscheidender Kostenfaktor entpuppen. Allein die Erhöhung der Kosten für Wasser und Kanal mit 1. Jänner 2012 in Höhe von insgesamt knapp 20 % machen den Mietern schwer zu schaffen. Vom Öko-Stromgesetz und den damit verbundenen Verteuerungen gar nicht erst zu reden."

"Ich appelliere an Rot und Schwarz diese heuchlerische Scheindebatte rund um den Wohnbau zu beenden. Auf Bundesebene ist es nötig, endlich echte Maßnahmen zu ergreifen: Runter mit den Gebühren, weg mit den aberwitzigsten Auswüchsen der Bauvorschriften und Schluss mit dem Öko-Wahnsinn, für den viele bezahlen müssen und an dem sich wenige bereichern!", so der FP-Wohnbaulandesrat abschließend. (schluss) bt

