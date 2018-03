AVISO: GPA-djp: Österreichweite BetriebsrätInnen-Konferenz am 04. April 2013

Motto "Geld ist genug da!"

Wien (OTS/ÖGB) - In ganz Europa verschärfen sich im Zuge der Wirtschaftskrise die Verteilungskonflikte. Während es zu einer unglaublichen Konzentration von privatem Vermögen kommt, wird es für Gewerkschaften und BetriebsrätInnen zunehmend schwieriger, für die Beschäftigten den gerechten Anteil am wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.++++

Sparmaßnahmen im öffentlichen Bereich und rückläufige Investitionen auf betrieblicher Ebene führen zu steigender Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig wächst der Arbeitsdruck, Millionen unbezahlter Überstunden werden geleistet und Rekordgewinne an Eigentümer ausgeschüttet.

Gemeinsam mit ExpertInnen werden wir am 4. April 2013 auf einer österreichweiten BetriebsrätInnen-Konferenz unter dem Motto "Geld ist genug da!" Strategien für eine gerechte Vermögens- und Einkommensverteilung diskutieren. Welche Möglichkeiten haben wir als GewerkschafterInnen dazu im Betrieb, auf Branchenebene und im Rahmen der politischen Gestaltung? Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu dieser Konferenz eingeladen.

Zeit: Donnerstag, 4. April 2013 - 10:00 bis 15:00 Uhr

Ort: Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Saal E im Erdgeschoss

Programm:

Eröffnung - Dr.in Dwora Stein, Bundesgeschäftsführerin der GPA-djp

"Ungleichheit der Vermögensverteilung in Österreich und der EU" - Dr. Martin Schürz, OeNB

"Auswirkungen ungleicher Verteilung auf Wirtschaft und Gesellschaft" - Prof. Dr. Gustav Horn,

Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung "Gewinnsituation der österreichischen Unternehmen" - Mag. Heinz Leitsmüller, AK Wien

"Unbezahlte Arbeitszeit in Österreich" - Dr.in Ulrike Famira-Mühlberger, WIFO

Diskussionsrunde - Handlungsoptionen auf Betriebs- und Branchenebene

"Geld ist genug da! - Gewerkschaftliche Strategien zu mehr Verteilungsgerechtigkeit"

Wolfgang Katzian, Vorsitzender der GPA-djp

Moderation: MMag.a Agnes Streissler-Führer, Wirtschaftspolitische Projektberatung

Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Konferenz begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa-djp.at