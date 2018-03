Wahl des Salzburger Landtags am 5. Mai 2013

Informationen für Medienvertreter/innen - Arbeitsplätze/Bedarfserhebung

Salzburg (OTS) - Bei der Landtagswahl am 5. Mai 2013 werden im Chiemseehof Arbeitsplätze für Medienvertreter/innen zur Verfügung stehen. Geplant ist, dafür das Ausschuss-Sitzungszimmer im Erdgeschoß zu nutzen. Medienvertreter können dort ihre eigenen Laptops verwenden; WLAN steht zur Verfügung.

Um den Bedarf und die benötigte (technische) Infrastruktur besser planen und den Medienvertretern bestmögliche Arbeitsbedingungen bieten zu können, werden die die Redaktionen ersucht - so sie dies noch nicht gemacht haben -, bis spätestens Mittwoch, 10. April, mit dem Landes-Medienzentrum (Dr. Stefan Mayer, Tel.: 0662/8042-3181) Kontakt aufzunehmen und ihre Wünsche bekanntzugeben.

Insbesondere geht es uns um die Abklärung folgender Fragen:

Wie viele Vertreter Ihres Mediums kommen bzw. wie viele Arbeitsplätze werden benötigt?

Ist eine besondere technische Ausstattung gewünscht (Anschlüsse, Zugänge)?

Für TV-Teams: Wird ein eigener Bereich zur Aufstellung eines Roll-Ups benötigt?

Für Radio-Redakteure: Ist ein eigenes Büro mit spezieller technischer Infrastruktur gewünscht?

Anmeldung zur vorzeitigen Einsicht in die Wahlergebnisse

Für die Landtagswahl in Salzburg am 5. Mai 2013 besteht für Medienvertreter/innen die Möglichkeit, die Ergebnisse auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene auf der Landeswebsite www.salzburg.gv.at einzusehen. Dafür ist eine rechtzeitige Anmeldung notwendig.

Zur Anmeldung füllen Sie dazu bitte das Formular unter www.salzburg.gv.at/formular_wahlweb.pdf aus und retournieren Sie es bis nur mehr morgen, Mittwoch, 3. April, unterschrieben an das Landes-Medienzentrum. Zur Kontrolle der Mailadresse wird ein Mail mit Bestätigungslink an die von Ihnen angegebene Mailadresse geschickt, der von Ihnen angeklickt werden muss.

Die persönlichen Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) werden danach per Rsa-Brief an die von Ihnen angegebene Postadresse geschickt. Mit diesen Daten erfolgt die Anmeldung über https://portal.salzburg.gv.at bzw. über www.salzburg.gv.at unter dem Link "Login Anwendungen" links unten unter Auswahl der Applikation "Wahlweb". Dort können die Ergebnisdaten in Echtzeit verfolgt werden. Bei technischen Problemen bei der Anmeldung wenden Sie sich an den Helpdesk der Landesinformatik (Tel. 0662/8042-2999; helpdesk @ salzburg.gv.at), bei inhaltlichen Fragen zu den Wahlergebnissen an den Landesstatistischen Dienst (Tel. 0662/8042-3524; peter.kurz @ salzburg.gv.at).

Vom 15. bis 26. April ist die Wahlapplikation mit Probedaten befüllt. Am Wahltag am 5. Mai sind die ersten Ergebnisse ab dem frühen Nachmittag zu erwarten.

Wahlergebnisse dürfen auf keinen Fall vor 17.00 Uhr veröffentlicht werden.

