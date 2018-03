Edgar Mayer: Buchers Ideen wohl Aprilscherz

BR-Präsident gegen Reformvorschläge Buchers

Wien, 2. April 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Buchers Ideen sind wohl ein Aprilscherz", reagierte heute, Dienstag, Bundesratspräsident Edgar Mayer auf Buchers Vorschlag eines "Politsparpakets". "Wenn Bucher behauptet, dass die Bundesländer die wahren Bremsklötze sind, dann hat er nichts verstanden. Alleine in den ersten drei Monaten haben die Länder unter dem Vorsitz von Vorarlberg mehr zukunftsweisende Reformvorschläge erarbeitet als das BZÖ in einem ganzen Jahr. Ich denke da etwa an das Spekulationsverbot, die Finanzhoheit der Länder oder neue Perspektiven für den Bereich der Bildung und der Gesundheit", so Mayer.

Im Zuge der Reformpartnerschaft von Bund und Ländern werde nun auch die Reform des Bundesrates umgesetzt werden können, erklärte Mayer. "Die Landeshauptleute und Landtagspräsidenten haben sich bereits in einem einstimmigen Beschluss für eine Aufwertung des Bundesrates ausgesprochen. Damit hat sich die ständige Diskussion über eine Abschaffung des Bundesrates erledigt. Das fortwährende Infragestellen verfassungsrechtlich eingerichteter Institutionen ist eine Unkultur, die niemanden nützt. Die Vorschläge Buchers würden eine Zentralisierung unter starker Einschränkung des bundesstaatlichen Prinzips bringen. Damit tut er der Demokratie nichts Gutes", so Mayer. "Kein Mensch will neue Heerscharen von Beamten und Mandataren. Das ist unnütze Panikmache, die jeglicher Grundlage entbehrt", so Mayer abschließend.

