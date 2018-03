Familienförderung - BZÖ-Haubner: Weiteres Beispiel für unglaubwürdige Wahlzuckerl-Initiativen von SPÖ und ÖVP

Familienbeihilfe erhöhen, Kindergeld vereinfachen und Zuverdienstgrenze abschaffen

Wien (OTS) - Als "ein weiteres Beispiel für die unglaubwürdigen Wahlzuckerl-Initiativen von SPÖ und ÖVP" wertet BZÖ-Familiensprecherin Abg. Ursula Haubner den aktuellen Vorstoß der Regierungsparteien in Bezug auf eine Reform der Familienbeihilfe. "Im Hinblick auf die Nationalratswahl beginnt jetzt offensichtlich ein Wettstreit um die Wahlzuckerln. In Wahrheit wollen weder SPÖ noch ÖVP Verbesserungen für die Familien erreichen" , kritisiert Haubner. Und weiter: "Die Familien sind Leistungsträger unserer Gesellschaft und verdienen somit die größtmögliche Unterstützung und Förderung. Leider wird ihnen diese Unterstützung von der rot-schwarzen Bundesregierung nicht gegeben."

Die BZÖ-Familiensprecherin fordert Familienleistungen rasch bürgerfreundlich sowie familiengerecht zu gestaltet. "Das BZÖ verlangt eine bessere Förderung der Familien. Statt dem Förderungs-und Absetzwirrwarr will das BZÖ die Einführung einer sozial gerechten "Fair Tax" mit einem Kinderabsetzbetrag in Höhe von 9.000 Euro pro Kind und Jahr. Damit wären alle Kosten als Freibetrag enthalten. Das wäre eine echte Vereinfachung und würde den Familien insgesamt mehr bringen", so Haubner. Darüber hinaus fordert das BZÖ die Wertanpassung der Familienleistungen, die Abschaffung der Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld sowie den Ausbau der Infrastruktur bei Kinderbetreuungseinrichtungen. "Auf alle Fälle müssen Vereinfachungen bei der Familienbeihilfe rasch umgesetzt werden", schloss Haubner.

