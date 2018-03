IV zu Arbeitsmarkt: Beschäftigungsanreize setzen

IV-GS Neumayer: Beschäftigung trotz schwieriger konjunktureller Lage weiter gestiegen - Flexiblere Arbeitszeitregelungen entsprechen wirtschaftspolitischen Anforderungen

Wien (OTS/PdI) - "Auch wenn die Arbeitslosenzahlen steigen und trotz eines ungewöhnlich langen Winters konnte im März 2013 insgesamt die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorjahresmonat um 20.000 Menschen gesteigert werden. Bei den über 50-Jährigen ist die Beschäftigung sogar um 38.000 gestiegen", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Christoph Neumayer zu den heute, Dienstag, veröffentlichten Arbeitsmarktdaten. Europaweit betrachtet liegt Österreich mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent nach Eurostat seit mittlerweile 23 Monaten nach wie vor unangefochten auf Platz eins, als Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit. "Damit Österreich trotz der schwierigen europäischen gesamtwirtschaftlichen Situation auch künftig eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosenzahl aufweisen kann, sind Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Beschäftigung und des österreichischen Arbeitsmarktes notwendig", sagte Neumayer.

So sind Bemühungen der Bundesregierung zur Stärkung des Arbeitsmarktes als positiv zu werten. Die Initiativen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und die Verbesserungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card sind wichtige Schritte zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes und ermöglichen den Aufbau zusätzlicher Beschäftigung. "Die Ende März im Nationalrat beschlossene Bildungsteilzeit ist eine gelungene Initiative für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Weiterbildung bei aufrechtem Dienstverhältnis zu fördern", betonte der IV-Generalsekretär. "Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen wesentlich zum erfolgreichen Wirtschaften österreichischer Betriebe bei. Das neue Modell ermöglicht künftig die einvernehmliche Reduktion der Arbeitsleistung zur Ausübung von Qualifizierungsmaßnahmen bei gleichzeitigem Bezug eines Bildungsteilzeitgeldes. Auch für gering qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird damit Weiterbildung attraktiver".

Als angesichts der Arbeitsmarktsituation absolute Themenverfehlung seien dagegen die vom ÖGB vergangene Woche geäußerten Forderungen, etwa der Ruf nach einer allgemeinen sechsten Urlaubswoche sowie die vorgeschlagene Zwangsabgabe von einem Prozent der Jahresbruttolohnsumme zur Finanzierung von Ausbildungen, einzustufen. "Anstatt Rahmenbedingungen zu schaffen, die Unternehmen im Anlassfall ermöglichen, flexibel und unbürokratisch auf Auslastungsschwankungen reagieren zu können, zielen die ÖGB-Forderungen primär auf weitere Lohnnebenkostensteigerungen und damit auf die Verteuerung der Arbeit ab, wirken also quasi als 'Flexibilitätssteuer'", so der IV-Generalsekretär. Gerade in einer globalisierten und einem starken Wandel unterworfenen Wirtschaftswelt ist Flexibilität für österreichische Unternehmen aber im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit ein Muss. "Im Gegensatz zu den vom ÖGB geäußerten Forderungen wären eine Stärkung der Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf betrieblicher Ebene sowie die Einführung längerer Durchrechnungszeiträume und flexiblerer Arbeitszeitkonten erforderlich, um langfristig angesichts der gewonnenen Flexibilität auch hohe Beschäftigungsstände in Österreich zu ermöglichen", so Neumayer.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien