VSStÖ ad Hundstorfer: Auf das Wesentliche nicht vergessern!

VSStÖ-Spitzenkandidatin Freidl fordert Sozialminister auf, Direktauszahlung der Familienbeihilfe und Abschaffung der Altersgrenzen in Verhandlungen aufzunehmen

Wien (OTS) - Morgen beginnen die Verhandlungen zur Reformierung der Familienbeihilfe. Der VSStÖ begrüßt die Position Minister Hundstorfers, die steuerlichen Absatz- und Freibeträge abzuschaffen und stattdessen die Familienbeihilfe zu erhöhen.

Die wesentlichen Maßnahmen zur Reformierung des Beihilfensystems dürfen dabei aber nicht vergessen werden und müssen in die Verhandlungen aufgenommen werden. "Es braucht endlich eine wirkliche Direktauszahlung der Familienbeihilfe an die Studierenden sowie die Abschaffung der Altergrenzen bei Beihilfen", so Julia Freidl, VSStÖ-Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahlen.

Julia Freidl weiß aus ihrer Erfahrung als ÖH-Sozialreferentin, dass viele Studierende mit ihren Eltern um die Familienbeihilfe streiten müssen. "Die Familienbeihilfe nicht zu bekommen, stellt für viele junge Menschen eine massive finanzielle Belastung dar. Auch die Altersgrenze von 24 bis 25 Jahren orientiert sich keineswegs an der Realität. Studierende an Universitäten sind im Schnitt 27 Jahre alt", erklärt Julia Freidl.

"Das Beihilfensystem muss sich wieder an der Realität der Studierenden orientieren. Die SPÖ muss dabei einsehen, dass die Fehler aus Loipersdorf endlich rückgängig gemacht werden müssen", so die VSStÖ-Spitzenkandidatin abschließend.

