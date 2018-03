LiveU präsentiert den branchenweit ersten "Smart Grip" für seine Smartphone-basierte mobile App für Live-Videos

(PRN) - - Die neueste richtungsweisende Innovation des Pioniers von Uplink-Funkverbindungen verstärkt Smartphones zusätzlich mit Mobilfunkkanal (MiFi) und Batterie zur Verbesserung der Ausfallsicherheit und Leistung

Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - LiveU (www.liveu.tv), der Marktführer im Bereich portabler Lösungen für Live-Videos über Mobilfunk, stellt sein neues, zum Patent angemeldetes Smart-Grip-Gerät im handgehaltenen Einbeinstativ für seine mobile LU-Smart-App auf der NAB 2013 (Stand #SU5511) vor. Das neue Smart-Grip-Gerät enthält eine wiederaufladbare Batterie und einen MiFi-Kanal (oder einen entsprechenden mobilen Hotspot), der mit der internen 3G/4G-Verbindung des Smartphones verknüpft ist, um eine Kombination von zwei Funkverbindungen zu erstellen, die über das Smartphone hinausgeht und so die Videoübertragungszeit, -qualität, -zuverlässigkeit und -leistung des Telefons verbessert, ohne eine Wi-Fi-Konnektivität zu erfordern.

Die softwarebasierte LU-Smart-App unterstützt alle iPhone- und Android-Geräte und stellt für mobile Apps die nächste Ebene der Nachrichtenbeschaffung dar. LU-Smart kann ohne jegliche Anlaufzeit für die umgehende Berichterstattung verwendet werden. Berichterstatter können jederzeit und von jedem Ort aus ganz einfach mit dem eigenen Smartphone qualitativ hochwertige Live-Videos an das Studio übertragen. Die Möglichkeiten der Live-Berichterstattung können auf jeden Mitarbeiter der Nachrichtenagentur ausgeweitet werden.

Samuel Wasserman, der Hauptgeschäftsführer von LiveU, erklärt: "LiveU überschreitet erneut die Innovationsgrenzen im Bereich von Uplink-Funkverbindungen, dieses Mal mit einer neuen Smartphone-Jacke. Mit LU-Smart können alle, die einen Smartphone besitzen, bona fide in die Rolle eines Video-Journalisten schlüpfen, indem sie einfach die Software herunterladen. Wir erhielten von Nachrichtensendern enorm positive Rückmeldungen für unsere Smartphone-App, die andere LiveU-Einheiten im Arbeitsablauf ergänzt und die Berichterstattungsmöglichkeiten der Sender erweitert. Die Lösung ist für die Meldung brandaktueller Nachrichten ideal, vor allem wenn sie von Standorten kommen, die weitab von Ballungsgebieten liegen, und der neue Smart Grip steigert seine Möglichkeiten noch weiter."

Die LU-Smart-App umfasst andere neue Funktionen wie zum Beispiel die virtuelle Matrix für einfaches Arbeitsablaufmanagement, mit der Nachrichtensprecher Inhalte, die aus verschiedenen Geräten für Live-Sendungen eingehen, verfolgen und zwischen diesen Inhalten umschalten können. Dazu gehört auch die Ad-hoc-Verwendung, die von der Nachrichtenredaktion für den Zeitraum von 24 Stunden durch einen Code aktiviert werden kann, sobald ein Berichterstatter oder zugewiesener freier Mitarbeiter den Ort für die Berichterstattung erreicht.

LU-Smart ist über die vereinheitlichte LiveU-Managementplattform LiveU Total(TM) in das LiveU-Ökosystem eingebunden und ermöglicht Regieräumen auf einfache und effektive Weise, mehrere Videozuspielungen aus LiveU-Einheiten zu verwalten, die an diversen Standorten im Einsatz sind.

LiveU besitzt die Patente für Mobilfunkbündelung für die Fernberichterstattung in den USA und anderen Ländern. Alle Produkte von LiveU bauen auf der vierten Generation der patentierten Technologie auf.

LiveU stellt das Smart-Grip-Gerät und die komplette Palette von Lösungen für Live-Video-Uplinks auf der 2013 NAB Show®, 8. - 11. April, im Las Vegas Convention Center, Stand #SU5511 vor.

Der LiveU Xtender ist, montiert an das Witterungsfahrzeug KOVR-TV (CBC Sacramento), im Bereich "NAB Outdoor/Mobile" am E-N-G Mobile Systems-Stand #OE820 zu besichtigen.

Ken Zamkow, der Leiter von Vertrieb und Marketing bei LiveU, hält auf der Broadcast Engineering Conference, am Donnerstag, 11. April 2013, um 10 Uhr einen Vortrag mit dem Titel "From Super Bowl to Varsity:

Live Sports Coverage Using Cellular Bonding Technology" - IP for Television session ["Vom Super Bowl bis zur Unimannschaft:

Live-Sportberichterstattung mithilfe von Mobilfunk-Bündelungstechnologie" - IP für Fernsehsendung].

Informationen zu LiveUde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3824269LiveU ist der Pionier von Lösungen für Video über Mobilfunk in Rundfunkqualität, die Live-Videoübertragungen (HD und SD) von jedem beliebigen Ort der Welt aus ermöglichen. Führende Kunden in 60+ Ländern setzten die Lösungen von LiveU bereits für aktuelle Nachrichten und bei imageträchtigen Großveranstaltungen ein, u. a. bei der Kampagne für die Wahl des US-Präsidenten im Jahr 2012, den London 2012 Olympischen Spielen, dem Hurrikan Sandy, der königlichen Hochzeit in Großbritannien im Jahr 2011, dem japanischen Tsunami, den GRAMMY Awards® und dem Super Bowl. Vom Rucksack bis zum Smartphone bietet LiveU eine umfassende Palette von Geräten für Live-Videoberichterstattung. Zu den Lösungen von LiveU zählen verschiedenste 4G LTE/3G, HSPA+, WiMAX und Wi-Fi-Mobilfunkverbindungen, die je nach vorherrschenden Netzwerkbedingungen für eine bestmögliche Videoqualität optimiert sind.

Web site: http://www.liveu.tv/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Für LiveU: Shelley Kapitulik Drazin (Nord- und

Südamerika), +1-203-898-1501, shelley @ trylonsmr.com, oder Lloyd

Trufelman

(Nord- und Südamerika), +1-212-905-6060, Lloyd @ trylonsmr.com; oder

Joss

Armitage (International), +44-7979-908-547, joss @ jumppr.tv; oder

Vertrieb:

+1-201-742-5228, info_us @ liveu.tv (Nord- und Südamerika),

info @ liveu.tv

(International)