Leitl: Neuen Job-Rekord mit gezielten Konjunkturimpulsen absichern

Gezielte Investitionsanreize würden Wirtschaft ankurbeln und dem Budget mehr bringen als sie kosten

Wien (OTS/PWK190) - "Trotz des anhaltenden Winterwetters ist die Zahl der Beschäftigten in Österreich vergangenes Monat um 22.000 gegenüber dem Vorjahresmonat auf den neuen März-Rekordwert von 3,36 Millionen gestiegen", zeigt sich WKÖ-Präsident Christoph Leitl anlässlich der heute präsentierten Arbeitsmarktdaten erfreut. Zudem stehe der österreichische Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich nach wie vor sehr gut da: Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Februar dieses Jahres auf ihrem Höchstwert von 12,0 Prozent geblieben, für Österreich verzeichnete Eurostat im Februar mit 4,8 Prozent weiterhin die niedrigste Arbeitslosenrate.

Diese positive Bilanz werde aber dadurch getrübt, dass die Zahl der Arbeitsuchenden im März um 10,3 Prozent angestiegen ist und weniger offene Stellen gemeldet wurden. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei zusammen mit dem nur mäßigen Anspringen der Konjunktur Anlass genug, um jetzt kurzfristige Konjunkturimpulse zu setzen, so Leitl: "Wir müssen jetzt rasch handeln und ein Wachstumspaket mit kurz- und mittelfristigen Maßnahmen für unser Land schnüren. Statt teure Konjunkturprogramme auf Pump, die kontraproduktiv wären, brauchen wir gezielte Investitionsanreize, die sich im besten Fall von selbst finanzieren, um das Wachstum anzukurbeln und damit Beschäftigung und Wohlstand zu erhalten. Dazu zählt die Wiedereinführung eines Handwerkerbonus nach deutschem Vorbild, also eine steuerliche Begünstigung von Facharbeiter-Leistungen in Form eines steuerlichen Absetzbetrages bei Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten. Aber auch eine Investitionszuwachsprämie Neu, mehr Mittel für die thermische Sanierung oder die Ausweitung der AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter würden für unsere Wirtschaft jetzt wichtige Impulse bringen, ohne den Budgetsanierungskurs zu gefährden." (PM)

