RfW-BO Amann zur Arbeitslosigkeit: SPÖVP-Höchststeuerpolitik ist ein "Beschäftigungsverhinderungs"-Programm

Wien (OTS) - "Es scheint gerade wieder einmal "trendy" zu sein, sich an den Betrieben "abzuputzen". Gegen die steigenden Arbeitslosenzahlen helfen weder Strafzahlungen für Überstunden noch Strafzahlungen für Unternehmen, die nach "Kaske-Rechnung" zu wenig Ältere beschäftigen. Der wichtigste Schritt zur Belebung des Arbeitsmarkts und der Konjunktur ist die Entlastung des Faktors Arbeit", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann zu den Aussagen von AK-Chef Kaske.

"Die ständig steigenden Lohnkosten sind ein von der SPÖVP-Regierung verordnetes "Beschäftigungsverhinderungs-Programm", das sich bei älteren Arbeitnehmern besonders gravierend auswirkt", so Amann. Wenn Kaske jemandem den "Schwarzen Peter" für die geringe Beschäftigung Älterer und die hohe Zahl an Arbeitslosen zuschieben möchte, dann nicht den Betrieben, sondern seinen "Genossen-Freunden" in der Regierung und deren Juniorpartner. Auch der ÖGB-Idee einer "Überstunden-Abgabe" erteilt Amann eine Absage. "Dass weniger Überstunden mehr Jobs ergeben, ist Nonsens. Dass sich Frauenministerin Heinisch-Hosek für die neue Strafsteuer begeistert, zeigt, dass sie keinerlei Bezug zur privatwirtschaftlichen Realität hat", so Amann.

Statt die Betriebe ständig mit neuen Belastungsideen zu "beglücken", wäre es hoch an der Zeit, dass die Regierung endlich einen vernünftigen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Beitrag leiste. "Die SPÖVP-Höchststeuerpolitik macht es den Betrieben immer schwerer, Jobs zu halten oder gar welche zu schaffen. Hier muss man ansetzen, die Lohnnebenkosten müssen runter!", so Amann.

