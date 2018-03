Der neue Mittwoch: "Härteste Jobs" mit Angelika Niedetzky und Balázs Ekker und "gelebte Träume" in L. A.

Außerdem: "Mein Leben - Die Reportage mit Mari Lang" und "Soko Donau"

Wien (OTS) - Kabarettistin Angelika Niedetzky arbeitet mit der Motorsäge, und "Dancing Stars"- Juror Balázs Ekker muss Möbel schleppen. Kojotengeheul, Haarbänder und die perfekte Welle in Los Angeles sowie ein Besuch bei einem "Escort-Girl". Dieses vielseitige Programm erwartet die Zuseherinnen und Zuseher am neuen Mittwoch am 3. April 2013 in ORF eins. In "Soko Donau" um 20.15 Uhr ermittelt das Team in der Zauberbranche. Ein "Böser Zauber" ist für den Tod eines Magiers verantwortlich. Im Anschluss müssen Angelika Niedetzky und Balázs Ekker in "Die härtesten Jobs Österreichs" beweisen, dass sie einer neuen beruflichen Herausforderung gewachsen sind. Die Schauspielerin versucht sich als Forstarbeiterin in einem Männerberuf. Mit Steigeisen und einer Motorsäge in der Hand, hält sie den klischeehaften Aussagen ihrer neuen Arbeitskollegen stand. Tanzprofi Balázs Ekker schwitzt als Möbelpacker und setzt seine richtige Beinarbeit auch in diesem neuen Umfeld ein. Hollywood, Stars und viel Sonne - das sind nur einige der Gründe für die Auswanderung nach Los Angeles. Die vierte Folge der ORF-Reportage-Reihe "Lebe deinen Traum" begleitet einen Filmproduzenten, eine Neo-Modeschmuck-Produzentin und einen Trailerkomponisten in der Stadt der Engel und zeigt, warum sie sich für das Leben im Ausland entschieden haben. Mari Lang widmet sich in dieser neuen Ausgabe von "Mein Leben" Marion, die als "Fluglotsin der Lust" arbeitet. Sie sprechen über ihre bewegte Vergangenheit, über die Schattenseiten ihrer Arbeit und über Moral in einer Branche, über die nicht gern gesprochen wird.

Die Sendungen im Überblick

"Soko Donau: Böser Zauber", 20.15 Uhr

Ein Magier überlebt während einer Performance in Wien seinen eigenen Entfesselungstrick nicht. Die Soko-Ermittlerin Penny erlebt als Gast der Vorstellung den Tod des Illusionisten mit. Sie ist von der Situation völlig überfordert, da sie seit kurzem eine Beziehung mit dem Magier hatte. Sie wusste nichts davon, dass dieser verheiratet war. Alle Spuren führen zur eifersüchtigen Ehefrau.

Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Urs Remond (Anatol Opitz), Valentina Sauca (Almeé Opitz), Urs Althaus (Oskar von Wecker), Julia Rosa Stöckl (Katja Felber), Nikolai Kinski (Sebastian Opitz). Buch: Stefan Brunner, Regie: Robert Sigl, Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF.

"Die härtesten Jobs Österreich: Angelika Niedetzky und Balázs Ekker", 21.05 Uhr

Ein Wald, ein Männerberuf, eine starke Frau! Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky versucht sich als Forstarbeiterin. Mit Motorsäge in der Hand und Steigeisen an den Füßen kämpft sie sich durch die Bäume und gegen so manches Klischee ihrer Arbeitskollegen.

Angelika Niedetzky: "Ich hab einen Mordsrespekt vor dem, was die Jungs da machen"

Selbstbewusst startet Kabarettistin Angelika Niedetzky in ihren neuen Job als Forstarbeiterin, ein Beruf, der in der Regel nur von Männern ausgeübt wird: "Natürlich sind Männer körperlich prädestinierter, aber ich glaube schon, dass meinereins das auch machen kann." Weit gefehlt, wie sich in den folgenden Tagen herausstellen wird. Denn die steirischen Forstarbeiter lehren Angelika Niedetzky nicht nur den richtigen Umgang mit der Motorsäge, sondern vor allem auch das Fürchten: "Ich bin ja immer und überall zum Blödeln aufgelegt, aber jetzt ist es mir auch vergangenen." Eine völlig verständliche Reaktion, denn Frostarbeit ist nicht nur körperliche Schwerstarbeit, sie ist vor allem auch gefährlich: "Ich hab einen Mordsrespekt vor dem, was die Jungs da machen. Unter den riesigen Bäumen fühl ich mich, als würde ich neben einem Elefanten stehen, der jederzeit auf mich draufsteigen kann."

Tanzprofi Balázs Ekker muss als Möbelpacker schwitzen. Sein Spezialauftrag: Die Wiener Philharmoniker haben einen Transport bestellt. Das bedeutet, innerhalb von drei Stunden müssen 130 heikle Instrumente geschlichtet und verpackt werden. Die richtige Beinarbeit ist hier ganz sicher von Vorteil, aber trotzdem nur die halbe Miete.

Balázs Ekker: "Es ist schon sehr stressig, das ist richtige Arbeit"

Realistisch geht Balázs Ekker seinen Job als Möbelpacker an. "Drei Tage Möbel packen ist schon was anderes, als nur herumstehen und Schritte vorzeigen. Das ist richtige Arbeit." Da hat er recht und vor allem muss man ein gewisses Tempo an den Tag legen - das ist nicht jedermanns Sache: Kaum macht man mal eine Minute Pause, schreit schon wieder wer 'weiter, weiter'." Aber Balázs bleibt tapfer und will trotz Schmerzen nicht aufgeben, auch wenn es ihm nicht leichtfällt:

"Ich bin ein Sportler und einiges gewohnt, aber es ist was ganz anderes, wenn du dich jeden Tag zehn Stunden zum Möbelschleppen motivieren musst."

"Lebe deinen Traum - Los Angeles", 22.00 Uhr

Er ist erst 26 Jahre alt und schon Filmproduzent in Los Angeles: der gebürtige Wiener Ferdinand Ramml. Mit drei Freunden hat sich der passionierte Surfer den Traum von der eigenen Produktionsfirma erfüllt und produziert hochwertige nationale und internationale Werbefilme und Musikvideos. Sogar den kultigen "Gangnam Style"-Rapper Psy hatte er schon für einen Spot vor der Kamera. Es läuft alles rund, bis er plötzlich für seinen aktuellen Dreh das Studio verliert und sofort nach einer Ausweich-Location suchen muss. Doch das ist in Los Angeles nicht so einfach. Denn jeder spontane Termin bedeutet wegen der Distanzen und des Verkehrs einen enormen Zeitaufwand. Am Abend hat er bei Freunden auch noch zugesagt, in einem Film eine kleine Rolle zu spielen: seine erste Sprechrolle. Die Anspannung ist dem Filmproduzenten anzumerken.

Mit einer großen Portion Glück kam Rhonda Höbarth nach L. A., denn sie gewann eine Green Card. Die ehemalige Lifestyle-Journalistin und Neo-Modeschmuck-Produzentin lebt mit ihrer Familie in Orange County, einer Gegend, in der in schier unendlichen Weiten ein Haus dem anderen gleicht und wegen der Distanzen alles mit dem Auto erledigt werden muss. Rhonda Höbarth ist die klassische Working Mum: Morgens bringt sie ihren Sohn in den Kindergarten, danach arbeitet sie mit ihrer Geschäftspartnerin an den neuesten Haarband-Kreationen. Abends genießt sie mit ihrem Mann das Familienleben. Nachwuchs ist auch schon wieder unterwegs.

Der Wiener Walter Werzowa kennt in Hollywood alles, was Rang und Namen hat. Er komponierte weltbekannte Jingles und die Trailermusik für Blockbuster wie "Troja", "Spider-Man", "The Last Samurai" und viele mehr. Aktuell arbeitet er an der Musik für einen neuen Horrorfilm. Dafür geht er sogar selbst in die Wälder der Hollywood Hills, um dort Kojoten aufzunehmen. Eine nicht ganz ungefährliche Aktion. Warum begibt er sich trotzdem in diese Gefahr, wer wird der Star in diesem Film sein und was hat Walter Werzowa mit "Desperate Housewives" zu tun?

"Mein Leben - Die Reportage mit Mari Lang: Marion - Fluglotsin der Lust", 22.45 Uhr

Das Telefon läutet ununterbrochen. Tagein, tagaus hebt die Mittvierzigerin Marion ab und vermittelt Frauen - junge wie ältere, brünette wie braunhaarige, dominante wie schüchterne. Für rund 150 Euro pro Stunde bekommen Männer ein gemeinsames Abendessen, einen stilvollen Theaterbesuch oder schnellen Sex. Früher war Marion selbst "Escort-Girl" und hat viele Nächte mit fremden Männern verbracht und von einem glamourösen Leben geträumt. Heute verbringt sie ihre Nächte rauchend in einer schummrigen Telefonzentrale in Wien und freut sich auf die Katzen und Hunde, die in ihrer kleinen Wohnung auf sie warten. Mit welchen Tricks arbeiten die Telefonistinnen in der Branche und welche Grundausstattung braucht ein Escort-Girl?

"Soko Donau", "Die härtesten Jobs Österreichs", "Lebe deinen Traum" und "Mein Leben - Die Reportage mit Mari Lang" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und zum Teil als Live-Stream zu sehen.

