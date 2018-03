Energieeffizienzgesetz gefährdet KMU-Betriebe

SPÖVP-Bundesregierung kann offensichtlich nur mehr mit Strafen und Verboten arbeiten! Für Anreizsysteme fehlt das Können und Wollen!

Wien (OTS) - Das "golden Plating" von ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner gefährdet den heimischen Wirtschaftsstandort und seine Wettbewerbsfähigkeit! Die per Gesetz geplanten Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz sind ein "Murks der Sonderklasse", so FPÖ-Wirtschaftssprecher Themessl. Das Zwangssystem kostet die Betriebe enorm viel Geld sowie bürokratischen Aufwand und das Ganze verbunden mit hohen Strafzahlungen. Diese gesetzlichen Verpflichtungen verlangt nicht einmal die EU-Energieeffizienzrichtlinie. Eigenverantwortung und Anreizsysteme wären der richtige Weg, so Themessl.

Österreichs Betriebe stehen in einem internationalen Wettbewerb. Immer mehr gesetzliche und bürokratische Vorgaben erschweren die Erfolgsaussichten. Und jetzt sollen noch regelmäßige Energie-Audits und verpflichtende Beratungen stattfinden. Wird es nicht gemacht, so drohen Strafzahlungen bis zu 100.000 Euro. Das zur Beschlussfassung anstehende Energieeffizienzgesetz darf in der vorgelegten Form nicht kommen, betont Themessl.

Wenn die heimischen Betriebe mit zusätzlichen Auflagen gegenüber den europäischen Mitbewerbern bestraft werden, dann hat dies massive Auswirkungen. Strenge Umweltstandards und ökologisch sinnvolle Auflagen sind das Eine. Überdimensionierte, realitätsferne und standortgefährdende energiespezifische Gesetze gepaart mit hohen Strafzahlungen sind aber abzulehnen. Vernünftige Anreizsysteme würden sich wesentlich dynamischer entwickeln und am Ende des Tages mehr Energieeffizienz bringen als Zwang und Strafen, so Themessl abschließend.

