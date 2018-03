Europäischer JUNIOR Innovationspreis an österreichisches Schülerunternehmen

JUNIOR Company Programm mit Unterstützung der WKÖ bringt internationalen Erfolg für österreichische Teilnehmer bei internationalem Wettbewerb in Lettland

Wien (OTS/PWK188) - Kreative und innovative Schüler, motivierte Lehrer, unermüdliche JUNIOR Betreuer auf Landes- und Bundesebene, sowie Sponsoring und mediale Unterstützung durch die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) machen das JUNIOR Company Programm auch in Österreich zu einem Erfolgsprojekt. Beim Wettbewerb anlässlich der JA-YE (Junior Achievement - Young Enterprise) Europe Messe am Mitte März 2013 in Riga (Lettland) erzielten österreichische JUNIOR Unternehmer/innen den Innovationspreis des Riga City Council!

Der Innovationspreis des Riga City Council ging an das österreichische JUNIOR Unternehmen SolarSound JC der HTL Zeltweg. Ihr Produkt, eine solarbetriebene Handyladestation mit eingebauten Lautsprechern verbindet Funktionalität und Nachhaltigkeit in besonderer Weise und beeindruckte die Jury. "Durch die besondere Bauform unseres Produkts wird der höchste Wirkungsgrad der Solarzellen erreicht und es kann auch bei schwachem Licht, sogar in geschlossenen Räumen, Strom gewonnen werden", erklärte Uwe Hoffelner, Geschäftsführer der SolarSound JC. Gleichzeitig kann das Produkt als mobile Jukebox für unterwegs genutzt werden, die nicht extra aufgeladen werden muss und so die Umwelt schont. Ein weiteres Team aus Österreich lieferte einen starken Messeauftritt: die SchülerInnen der brilliant art JC der HTL Imst in Tirol präsentierten ihre selbstgefertigte Tischlampe, die mit Holz und LED Technologie Design und Umweltgedanken elegant verbindet. Das Team um Niko Cosic, Nadine Huber und Laura Haid zeichnet sich auch durch sein soziales Engagement aus: mit den Einnahmen aus dem eigenen Produkt soll Kindern in Uganda der Schulbesuch ermöglicht werden. "Es geht nicht nur darum, einen Teil der Einnahmen für karitative Zwecke zu spenden. Wichtig ist es, Know-how direkt vor Ort zu etablieren, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Unsere SchülerInnen lernen nachhaltiges Denken und Wirtschaften von Beginn an", erklärt Betreuungslehrerin Dorothea Schumacher.

450 JungunternehmerInnen von 40 JUNIOR Unternehmen aus insgesamt 26 Ländern verwandelten das Riga Plaza Einkaufszentrum in der lettischen Hauptstadt für kurze Zeit in einen internationalen Marktplatz. Zur Schau gestellt wurden Einfallsreichtum, Kreativität, Unternehmergeist, in Verbindung von Ökologie und Technologie - die meisten der von Schülerfirmen in der Messe angebotenen Produkte kombinieren beide Aspekte. Die ausgestellten Produkte reichten von Dienstleistungen wie pharmazeutischen Anwendungen bis hin zu Produkten wie einem ökologischen Kühler. Die Schülerunternehmen wurden von einer Jury aus Wirtschaftsexperten, darunter u.a. Vorstandsmitglieder der lettischen Handelskammer und Industrie, dem Direktor der Riga Plaza und des Riga City Council evaluiert. (BS)

