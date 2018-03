ÖH ad Mitterlehner und Hundstorfer: Höchste Zeit für Reformen!

Studierenden fordern echte Direktauszahlung, laufende Valorisierung, eine kulantere Reglung bei Rückzahlungsforderungen und die Abschaffung der Altersgrenzen

Wien (OTS) - Für die Österreichische HochschülerInnenschaft steht außer Frage, worum sich die morgen beginnenden Verhandlungen der zuständigen Minister Mitterlehner und Hundstorfer drehen müssen, damit eine Reformierung der Familienbeihilfe endlich spürbare Verbesserungen für Studierende mit sich bringt. "Es braucht eine echte Direktauszahlung, eine laufende Valorisierung, eine kulantere Regelung bei Rückzahlungsforderungen und die Entkoppelung vom Alter der Studierenden", fasst Janine Wulz vom Vorsitzteam der ÖH die wichtigsten Forderungen zusammen.

Das aktuelle Beihilfensystem wird schon lange nicht mehr der Lebensrealität von Studierenden gerecht. "Das durchschnittliche Alter von Studierenden liegt mittlerweile bei 27 Jahren. Immer mehr Studierende kommen über den zweiten Bildungsweg an die Hochschulen. Laut Sozialerhebung 2011 umfasst diese Gruppe unter den StudienanfängerInnen bereits 10 Prozent - Tendenz steigend. Das ist auch in jedem Fall zu begrüßen, allerdings ist es höchste Zeit, dass auch das Beihilfensystem diesen geänderten Studienrealitäten gerecht wird", so Wulz. "Die Streichung der Familienbeihilfe für alle über 24 Jahre hat diese Situation jedoch weiter verschärft. Die Auszahlung muss sich an der durchschnittlichen Studiendauer des Bachelor- und Masterstudiums orientieren, die Altersgrenzen müssen endlich der Vergangenheit angehören."

Auch die aktuelle Höhe der Beihilfe ist viel zu niedrig. "Die Familienbeihilfe wurde zuletzt 2001 an die Inflation angepasst. Studierende mussten dadurch im Jahr 2012 bereits einen Kaufkraftverlust von mehr als 460 Euro über andere Wege ausgleichen. Die restriktive Handhabung der Zuverdienstgrenze bringt für erwerbstätige Studierende jedoch zusätzlich Existenz bedrohende Konsequenzen mit sich. Wer auch nur einen Euro zu viel dazu verdient muss die Beihilfe für das gesamte Kalenderjahr zurückzahlen", so Wulz.

Die kürzliche Änderung in Bezug auf die Auszahlungsmodalitäten greift für die ÖH zu kurz und ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. "Eine echte Direktauszahlung darf nicht die Zustimmung der Erziehungsberechtigten voraussetzten", so Wulz. "Gerade in strittigen Fällen, in denen die Direktauszahlung für Studierende eine große finanzielle und psychische Erleichterung sein könnte, führt weiterhin kein Weg daran vorbei die Eltern vor Gericht zu zerren."

"Es liegt in den Händen der Minister Mitterlehner und Hundstorfer die Interessen von uns Studierenden ernst zu nehmen und endlich längst überfällige Reformen einzuleiten", appelliert Wulz an die zuständigen Minister. "An einer echten Direktauszahlung, der über ein Jahrzehnt verabsäumten Valorisierung, der Abschaffung der Altersgrenzen und einer kulanteren Reglung bei Rückzahlungsforderungen darf kein Weg vorbei führen."

