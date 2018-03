Petrus Pilsinger zum Abt von Stift Seitenstetten geweiht

Abtbenediktion durch Bischof Küng mit 1.800 Gläubigen - Neuer Abt versteht sein Amt als "Dasein für die uns Anvertrauten"

St. Pölten, 02.04.13 (KAP) Petrus Pilsinger ist am Ostermontag zum 63. Abt des niederösterreichischen Benediktinerstiftes Seitenstetten geweiht worden. Der St. Pöltner Diözesanbischof Klaus Küng leitete den Festgottesdienst und die Abtbenediktion, nach der er als äußere Zeichen der Abtwürde die Ordensregeln des heiligen Benedikt, die Mitra und den Abtring übergab. Den Bischofsstab erhielt Pilsinger von seinem Vorgänger, Altabt Berthold Heigl. 1.800 Gläubige und Ehrengäste, darunter Vertreter aus Kirche, Orden, Ökumene, Politik und Wirtschaft, wohnten der Feier bei.

Als seine "Aufgabe und Stärke" bezeichnete der neugeweihte Abt - der als Wahlspruch "Stärke deine Brüder" gewählt hatte - in seiner Ansprache das "Dasein für die uns Anvertrauten": Er wolle sich bemühen, das Evangelium der Region nahe zu bringen, da die Gottsuche "nicht nur die Aufgabe von Mönchen" sei. Pilsinger dankte Abt Heigl dafür, dass er von ihm ein "gut bestelltes Haus" übernehmen könne. Heigl hatte im November nach 28-jähriger Amtszeit überraschend aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Bischof Küng betonte in seiner Predigt, dass "die Wirklichkeit und Gegenwart des auferstandenen Herrn" Grundlage für jedes kirchliche Amt sei. Aufgrund stark veränderter Lebensumstände und Lebensweisen sei heute eine Orientierung auf Christus hin wie auch die Seelsorge schwieriger geworden und das Glaubensleben habe nachgelassen. Das Stift Seitenstetten solle Gläubigen "Heimat und Nahrung" finden lassen.

Der 1964 mit dem Taufnamen "Anton" geborene Pilsinger trat 1987 in das Benediktinerstift Seitenstetten ein und erhielt hier den Ordensnamen "Petrus". Nach dem Theologiestudium wirkte er als Diakon in der Pfarre Seitenstetten. 1990 empfing der die Priesterweihe im Dom von St. Pölten und wirkte anschließend als Kaplan ein Jahr in Aschbach, dann vier Jahre in Kematen-Gleiß. 1995 begann er seine Lehrertätigkeit im Fach Informatik und Religion am Seitenstettener Stiftsgymnasium, das er seit 2004 als Direktor leitete.

