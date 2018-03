FPÖ-Kickl: Regierung muss endlich Arbeitslosigkeit bekämpfen

Österreich braucht Entbürokratisierung und neue Gründerzeit, aber keine Ostöffnung des Arbeitsmarktes

Wien (OTS) - "Kein Monat vergeht ohne, dass wir mit exorbitant hohen Arbeitslosenzahlen konfrontiert werden", kritisierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die Untätigkeit der SPÖ-ÖVP-Regierung. "Statt Konzepte auszuarbeiten, die die Arbeitslosigkeit senken könnten, versuchen SPÖ und ÖVP die dramatischen Zahlen herunterzuspielen", so Kickl in Richtung Hundstorfer und Mitterlehner.

Neben den hohen Steuern und Lohnnebenkosten, die den Unternehmern abverlangt würden, sei auch die überbordende Bürokratie bei Firmenneugründungen ein großes Hindernis für Jungunternehmer, so Kickl. Es sei daher dringend notwendig die diesbezüglichen Gesetze und Verordnungen auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen und den Unternehmern bzw denen die es werden wollen, mit einer abgespeckten Bürokratie die Existenzgründung zu erleichtern. "Wenn man wie in Wien 21 Magistratsabteilungen braucht, um einen Maronibratstand aufzusperren, hört sich der Spaß auf", so Kickl.

Es sei nicht die Aufgabe der Verwaltung den Unternehmern ihre Arbeit zu erschweren, sondern einfache und praktikable Rechtsgrundlagen zu schaffen, betonte Kickl. "Angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen müssen wir eine neue Gründerzeit einläuten", so Kickl, der darauf verwies, dass Unternehmer, aber nicht Politiker Jobs schaffen können.

Abgesehen davon müsse die geplante Ostöffnung des Arbeitsmarktes für Rumänen und Bulgaren ausgesetzt werden, forderte Kickl. "Österreich hat nicht zu viele offene Stellen, sondern zu viele Arbeitslose. Es besteht daher kein Grund sich auch noch zusätzliche Arbeitslose zu importieren", warnte Kickl, der auf Studien aus Deutschland verwies, wonach dort mir bis zu 200.000 rumänischen bzw bulgarischen Arbeitsmigranten gerechnet werde.

