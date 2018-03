ÖGB-Achitz: Vorhandene Arbeit fair und innovativ verteilen, Weiterbildung fördern

Überstundenabgabe soll nicht in erster Linie Einnahmen bringen, sondern zu gesünderen Arbeitszeiten führen

Wien (OTS/ÖGB) - "Auch wenn zu einem wesentlichen Teil der endlose Winter daran Schuld ist, dass um 10,3 Prozent mehr Menschen ohne Arbeitsplatz sind als vor einem Jahr: Wir brauchen innovative Konzepte, um mehr Arbeit zu schaffen - und um die vorhandene Arbeit gerechter zu verteilen", fordert Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB. Zwei wesentliche Beiträge, um die Arbeitslosigkeit zu senken: "Weniger Überstunden, mehr Weiterbildung."++++

Nach wie vor werden mehr als 300 Mio. (bezahlte) Überstunden jährlich in Österreich geleistet - gleichzeitig haben 366.277 Menschen gar keinen Job. "Wenn keine Überstunden mehr gemacht werden, würden 180.000 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen. Allein der unbezahlte Teil der Überstunden entspricht 60.000 Arbeitsplätzen", sagt Achitz und schlägt eine Abgabe von einem Euro pro Überstunde vor, den die Arbeitgeber zu bezahlen hätten: "Das Geld soll zur Hälfte der Gesundheitspolitik zugutekommen, weil überlanges Arbeiten krank macht. Die andere Hälfte müssen wir in die aktive Arbeitsmarktpolitik investieren. Aber es geht nicht nur ums Geld, sondern vor allem um den Lenkungseffekt: Ziel ist es, dass insgesamt weniger Überstunden gemacht werden." Denn wo viele Überstunden verlangt werden, steigen auch die Krankenstände, und die Menschen müssen früher in Pension gehen."

Weiterbildung für alle zugänglich machen

"Für Arbeit Suchende und für Menschen in Beschäftigung - für beide muss der Zugang zur Weiterbildung leichter gemacht werden, denn je besser die Ausbildung, desto geringer das Risiko, arbeitslos zu werden", sagt Achitz. Die Weiterbildung innerhalb der Betriebe darf nicht nur für Führungskräfte da sein, sondern für alle ArbeitnehmerInnen. "Vor allem Teilzeitbeschäftigte werden von einem großen Teil der Wirtschaft von Fortbildungsmaßnahmen ausgeschlossen", kritisiert Achitz.

Bildungsteilzeit und Fachkräftestipendium wichtige Schritte

"Die Bildungsteilzeit, die im Juli in Kraft tritt, kann dazu beitragen, dass sich mehr ArbeitnehmerInnen weiterbilden - und zwar diejenigen, die es sich bisher nicht leisten konnten, in Bildungskarenz zu gehen", sagt Achitz. In Bildungskarenz zu gehen, war nämlich für BezieherInnen niedriger Einkommen nicht leistbar, weil sie vom Weiterbildungsgeld (in der Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes) allein nicht leben hätten können. Auch das Fachkräftestipendium zielt auf ArbeitnehmerInnen ohne höhere Bildungsabschlüsse ab. Achitz: "Weiterbildung senkt das individuelle Risiko, arbeitslos zu werden."

