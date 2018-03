ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Handball-EM-Qualifikationsspiels Österreich - Serbien

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 3. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Handball-EM-Qualifikationsspiels der Männer zwischen Österreich und Serbien um 20.15 Uhr, ein "Golfmagazin" um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Handball, Eishockey, Squash, Ski alpin, Basketball, Biathlon und Pferdesport um 22.45 Uhr.

Mit einem Heimsieg am 3. April in der Stadthalle Graz gegen Serbien kann Österreichs Handballteam die Chancen auf eine erfolgreiche Qualifikation wahren. Mit dem aktuellen Vizeeuropameister, Olympia-und WM-Teilnehmer wartet allerdings eine Weltklassemannschaft auf die Österreicher - und ein alter Bekannter: Bei der Heim-Europameisterschaft 2010 wuchs die österreichische Mannschaft beim entscheidenden 37:31-Sieg in der Vorrunde über sich hinaus, schickte die Serben als Gruppenletzten nach Hause und sich selbst in die Hauptrunde. In den vergangenen drei Jahren allerdings entwickelte sich Serbien zu einer Topmannschaft im europäischen Handball. Bei der Heim-EM-2012 konnten sie im Finale nur von den überragenden Dänen gestoppt werden, holten vor 20.000 Zusehern in Belgrad Silber. Kommentator ist Johannes Hahn. In der Pause zeigt ORF SPORT + den Beitrag "Gunnar Prokop III. - Ein Prokop auf dem Handball-Weg nach oben".

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Claude Grenier analysiert im Studio den Schwung von Hermann Wallner, Direktor der Bundessport-Akademie Schmelz

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (einfacher Pitch)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Chip-Varianten)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Oberschenkelmuskulatur)

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Ober-/Unterkörper)

Regelkunde von Harro Neuwirth: Eine Hand an der Fahnenstange, mit der anderen Putten.

