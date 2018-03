FPÖ-Vilimsky: Und wieder ein Tabubruch von "Österreich"

Indiskutable Verletzung der Privatsphäre von Straches Lebensgefährtin

Wien (OTS) - "Offenbar reichen 'Österreich'-Chef Wolfgang Fellner die Verurteilungen des Österreichischen Presserates noch nicht, denn er unterschreitet in der heutigen Ausgabe des Krawallblattes ((c) Krone) wieder einmal die Grenzen des guten Geschmacks", kritisierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. Mit der Abbildung des Hauses von HC Straches Lebensgefährtin, habe Fellner einen weiteren Tabubruch begangen, der einen Tiefpunkt im österreichischen Journalismus bedeute, so Vilimsky.

Ebenso habe Fellner die Privatsphäre von Straches Lebensgefährtin gröblichst missachtet, indem er diese in einer Art und Weise in die Öffentlichkeit gezerrt habe, die nur als Hetze und Menschenjagd bezeichnet werden könne, so Vilimsky. "Die im Fellner-Blatt angeführten Zahlen sind frei erfunden", so Vilimsky, der eine Entschuldigung des Österreich-Chefs für diesen groben journalistischen Fauxpas forderte. Zudem stelle diese Berichterstattung über Politiker-Wohnsitze ein eminentes Sicherheitsrisiko dar. Es bleibe zu hoffen, dass diesbezüglich keine Wirrköpfe auf dumme Ideen gebracht worden seien, so Vilimsky.

Abgesehen davon, sei Fellner der Letzte, der sich über Villenwohnsitze aufregen könne, treibe sich dieser doch selbst gerne in Top-Lagen bzw. Top-Objekten herum, so Vilimsky, der in diesem Zusammenhang an kolportierten Domizile Fellners in Döbling, Ibiza, Kitzbühel und Malibu erinnerte. "Finanziert wurden diese Luxusvillen möglicherweise indirekt durch die zahlreichen mit Steuergeld bezahlten Regierungsinserate in den Fellner-Medien", so Vilimsky, für den Fellner jede Schamgrenze fallen hat lassen, nur um dem beliebten FPÖ-Chef zu schaden. "Das ist übelster Gesinnungsjournalismus in Reinkultur", so Vilimsky.

