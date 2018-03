Aglaia Szyszkowitz und Katharina Böhm sind "Am Ende der Lüge"

ORF/MDR-Drama rund um zwei Schwestern, die ungleicher nicht sein könnten

Wien (OTS) - Ein Kampf um das Familienunternehmen und die Erinnerung an einen alten unglückseligen Pakt - das verbindet die beiden sonst sehr ungleichen Schwestern Susanne und Mia. Fast 15 Jahre haben einander die freiheitsliebende Mia (Aglaia Szyszkowitz) und Familienmensch Susanne (Katharina Böhm) nicht gesehen. Doch nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Mia wieder zurück zu ihrer Familie. Probleme und Missverständnisse sind garantiert, wenn in der ORF-Premiere der ORF/MDR-Koproduktion "Am Ende der Lüge" am Mittwoch, dem 3. April 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm) alte Erinnerungen an ein längst verdrängtes Versprechen geweckt werden, das die Schwestern vor vielen Jahren einander gegeben haben. In "Am Ende der Lüge" brillieren die beiden österreichischen Publikumslieblinge Katharina Böhm (auch ab Freitag, dem 5. April, als Kommissarin Vera Lanz in der neuen Serie "Die Chefin" zu sehen) und Aglaia Szyszkowitz (stand zuletzt für den ORF-Landkrimi "Steirerblut" vor der Kamera) im gleichnamigen Drama. In weiteren Rollen zu sehen sind u. a. Jochen Horst, Tara Fischer, Hermann Beyer (spielt ab 5. April den Schwiegervater von Katharina Böhm - Georg Lanz in "Die Chefin") und Kai Schumann ("Doctor's Diary"). Regie führte Marcus O. Rosenmüller, der auch gemeinsam mit Sophia Krapoth für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

Mehr zum Inhalt

Seit einer halben Ewigkeit haben einander Susanne (Katharina Böhm) und ihre jüngere Schwester Mia (Aglaia Szyszkowitz) nicht mehr gesehen. Vor fast 15 Jahren erlebten die beiden eine aufregende gemeinsame Zeit in Australien, in der auch Susannes Tochter Jenny (Tara Fischer) geboren wurde. Mia entschied sich, im Ausland zu bleiben und Karriere zu machen, Susanne ging mit ihrem Neugeborenen zurück in die ostdeutsche Provinz, heiratete den Kindsvater Georg (Jochen Horst) und stieg in die Uhrenmanufaktur ihrer Familie ein. Als nun Mutter und Familienoberhaupt Hilde stirbt, taucht Mia unvermutet wieder in Wolkenstein auf - für längere Zeit, wie es scheint. Nicht nur dass Mia sich massiv in die Geschäfte der Manufaktur einmischt und Vater Herbert (Hermann Beyer) um den Finger wickelt, auch stört sie Susannes Familienleben ganz empfindlich, in dem sie sich hinter Susannes Rücken mit der pubertierenden Jenny verbündet. Susannes Befürchtungen werden schon bald bedrohliche Gewissheit, und zwischen den beiden Schwestern entbrennt ein Kampf um das Glück, auf das jede ein Anrecht zu haben glaubt.

"Am Ende der Lüge" ist eine Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion im Auftrag von MDR und ORF.

