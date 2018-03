Topaktuelle Iran-Reportage von Christian Schüller im "Weltjournal"

Außerdem am 3. April: "WELTjournal +: Sexbombe auf Arabisch"

Wien (OTS) - ORF-Korrespondent Christian Schüller hat als einer der wenigen westlichen Journalisten die Chance bekommen, aus dem Iran über die totgeschwiegenen Auswirkungen der Sanktionen zu berichten. In seiner topaktuellen Reportage "Iran - Leben unter Druck" aus dem schiitischen Gottesstaat liefert er im "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - am Mittwoch, dem 3. April 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 rare Einblicke in das Leben der Juden in Teheran, der türkischsprachigen Aseris auf dem Land und der christlichen Armenier.

Anschließend blickt die "WELTjournal +"-Reportage "Sexbombe auf Arabisch" um 23.00 Uhr nach Ägypten - ein zerrissenes Land, in dem die Diskrepanz zwischen den Vorgaben der reaktionären Glaubenshüter und den Wünschen emanzipierter Frauen immer größer wird und sich immer mehr Gräben zwischen den unterschiedlichen Weltanschauungen auftun.

"Weltjournal: Iran - Leben unter Druck" um 22.30 Uhr

Die Sanktionen des Westens gegen den Iran setzen die Menschen im Land zunehmend unter Druck. Die Wirtschaft ist gelähmt, die Preise für Lebensmittel, Kleidung und Miete steigen ständig, es mangelt am Notwendigsten. Besonders schwierig geworden ist das Leben für jene Gruppen, die ohnehin nicht zu den Nutznießern der islamischen Republik gehören, wie die jüdische und die armenische Minderheit.

Juden und Armenier, seit Jahrtausenden in Persien ansässig, konnten sich bisher auf ihre weitverzweigten Beziehungen mit der westlichen Welt verlassen. Doch jetzt haben die Sanktionen gegen iranische Exporte und Bankgeschäfte auch diese Verbindungen abgeschnitten. So sind die nichtmuslimischen Minderheiten im Iran auf doppelte Weise isoliert. Dabei gibt es zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen enge Verflechtungen. Das jüdische Krankenhaus in Teheran ist immer noch das beliebteste Spital der Stadt - ungeachtet der Feindschaft zwischen dem Iran und Israel. Armenier wiederum werden im Iran als Kunsthandwerker hochgeschätzt, auch wenn sie ihre früheren Positionen als Diplomaten und Beamte längst verloren haben.

Das "Weltjournal" steht als zeitnahe Servicewiederholung am Donnerstag um 21.55 Uhr auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

"WELTjournal +: Sexbombe auf Arabisch" um 23.00 Uhr

Sie sind jung, hübsch und berühmt: Als Sängerinnen erklimmen sie die Charts und setzen auf stampfende Beats im Stil von Lady Gaga oder Rihanna, als Schauspielerinnen träumen sie von einer Karriere in Hollywood. Sie sind Ägyptens neue Popstars nach westlichem Vorbild und sorgen durch ihr freizügiges Auftreten und ihre lasziven Vermarktungsvideos in der arabischen Welt für jede Menge Diskussionen. "WELTjournal +" begleitet die Popsternchen Ruby und Sandy und zeigt ihre Gratwanderung im Ägypten von heute, wo die Situation für Künstler/innen immer schwieriger wird: So gibt es inzwischen Gesetze, die Videoclips mit zu viel Haut verbieten. Wer sich nicht an die Vorgaben der erzkonservativen Sittenwächter der Muslimbruderschaft hält, wird des Landes verwiesen.

