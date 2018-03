Kaske fordert Investitionen für neue Arbeitsplätze

AK Studie: 100 Millionen Euro für Kinderbetreuung schaffen 30.000 Arbeitsplätze und sind Gewinn für das Budget

Wien (OTS) - "Auch wenn die Situation auf dem österreichischen Arbeitsmarkt besser ist als in anderen EU-Staaten, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit duldet keinen Aufschub", fordert AK Präsident Rudi Kaske anlässlich der Bekanntgabe der aktuellen Arbeitsmarktdaten:

"Angesichts der weiter steigenden Arbeitslosigkeit und der schlechten Prognosen beruhigt mich auch das fast ausschließlich auf Teilzeit basierende Beschäftigungswachstum nicht." Es gibt noch immer um 14.000 weniger Vollzeitarbeitsplätze als vor der Krise, die Arbeitslosigkeit bei den Älteren wächst doppelt so schnell wie die Beschäftigung in dieser Altersgruppe und durch die Reform der Invaliditätspension werden rund 7.000 ältere und gesundheitlich Beeinträchtigte nach einer beruflichen Umschulung einen Arbeitsplatz brauchen. "Es gibt keine Gruppe, die nicht betroffen ist. Daher muss rasch und energisch gehandelt werden. Mit Sparen kommen wir nicht weiter, weder auf dem Arbeitsmarkt noch beim Budget", verlangt Kaske Investitionen in Bereiche, die direkt und indirekt neue Arbeitsplätze schaffen: "Wenn der Bund für vier Jahre 100 Millionen Euro in Kinderbetreuung investiert, dann bedeutet das ein Plus von mindestens 30.000 Beschäftigte und nach fünf Jahren zusätzliche Einnahmen für das Budget in der Höhe von bis zu 170 Millionen Euro." Ähnlich positive Effekte von Investitionen in Soziales können laut Kaske auch in der Pflege und im sozialen Wohnbau erreicht werden. Die Mittel dafür will Kaske aus den Einnahmen der Finanztransaktionssteuer und einer Vermögenssteuer. Bedarf sieht der AK Präsident aber auch in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und bei den Unternehmen selber - sie müssen mehr alternsgerechte Arbeitsplätze schaffen und mehr für die Gesundheit der Beschäftigten tun, andernfalls sollen sie mit empfindlichen finanziellen Nachteilen rechnen müssen.

Die AK fordert insbesondere:

+ jährlich 100 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung

+ Investitionen in die Pflege, die Gesamtschule und in den sozialen Wohnbau

+ Ausbau der Aus- und Weitebildungsangebote

+ Laufbahnberatung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen + Arbeitsuchende mit gesundheitlichen Problemen, insbesondere nach beruflicher Rehabilitation müssen rasch wieder in Beschäftigung gebracht werden

+ dafür braucht das Arbeitsmarktservice ausreichende Personalressourcen

+ die Unternehmen müssen ihre Verantwortung für Ältere und ArbeitnehmerInnen mit Gesundheitsproblemen wahrnehmen. Sie müssen mehr alternsgerechte Arbeitsplätze schaffen und mehr für die Gesundheit der Beschäftigten tun. "Unternehmen, die diesen Strukturwandel nicht oder nur ungenügend mitmachen, sollen mit empfindlichen finanziellen Nachteilen rechnen müssen", sagt Kaske.

