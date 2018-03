Braucht der Mittelstand Compliance? Workshop von digital spirit klärt auf

Berlin (ots) - Compliance ist in deutschen Großunternehmen längst ein fester Bestandteil geworden. Die Konzerne haben erkannt, wie wichtig das Thema für ihren wirtschaftlichen Erfolg ist. Doch wie sieht es im deutschen Mittelstand aus? Gibt es Compliance-Mindestanforderungen für mittelständische Unternehmen, vor welchen Herausforderungen stehen sie und wie sehen effiziente Lösungen aus? Antworten auf diese Fragen sucht digital spirit gemeinsam mit Mittelständlern am 10. April in Konstanz und am 12. April in Lindau. Der Berliner Compliance-Spezialist lädt mittelständische Unternehmen im Rahmen seiner diesjährigen Roadshow zu interaktiven Workshops ein. Moderiert wird die Veranstaltung von den Compliance-Experten Prof. Dr. habil. Josef Wieland, Direktor des Leadership Excellence Institute Zeppelin (LEIZ) an der Zeppelin Universität Friedrichshafen und Vorsitzendem des Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik (DNWE) sowie Dr. Jörg Viebranz, Compliance-Partner und -Beauftragter der digital spirit GmbH in Berlin.

"Compliance ist nicht nur für Großunternehmen ein Thema. Die größten Compliance-Risiken liegen bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hier muss jedoch oftmals erst noch das Bewusstsein dafür geschaffen werden. Compliance ist eine Chance, Unternehmen effizienter und besser zu führen. Allerdings reicht es nicht aus, nur ein Compliance-Management-System im Unternehmen zu implementieren. Vielmehr muss Compliance als Geschäftskultur begriffen und von den Führungskräften vorgelebt werden", erklärt Prof. Dr. habil. Josef Wieland. "In unseren eintägigen Workshops vermitteln wir den Teilnehmern, wie ein effizientes Compliance-Management-System in mittelständischen Unternehmen nachhaltig implementiert werden kann", so Wieland weiter.

Der Workshop findet jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr statt und ist auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Interessierte finden weitere Informationen und das Anmeldeformular unter:

http://www.compliance-training.de/mittelstand

