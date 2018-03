Teures Wohnen: BZÖ-Bucher: Regierung soll handeln, nicht wahlkämpfen!

BZÖ für Abschaffung der Umsatzsteuer auf Mieten und der Mietvertragsgebühr

Wien (OTS) - "Jahrelang stecken SPÖ und ÖVP den Kopf vor der Wohnungsproblematik in den Sand und jetzt - vor den Nationalratswahlen - überschlagen sich Faymann und Spindelegger mit Vorschlägen. Kleiner Hinweis an SPÖ und ÖVP: Sie sind in der Regierung, können also jederzeit handeln. Das BZÖ hat bereits im Parlament zum Beispiel die Zweckbindung der Wohnbauförderung beantragt - SPÖ und ÖVP haben abgelehnt. Faymann und Spindelegger wollen offenbar keine Verbesserung der Wohnsituation, weil ihnen ein Wahlkampfthema wichtiger ist, als die Lebenssituation der Österreicher. Ein typischer Regierungsbluff der rot-schwarzen Stillstandkoalition", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher zu den peinlichen Parallelveranstaltungen von SPÖ und ÖVP zur Wohnproblematik.

Aufgrund der exorbitant gestiegenen Mietpreise in Österreich habe das BZÖ schon vor Monaten vorgeschlagen, die Umsatzsteuer auf Mieten und die Mietvertragsgebühr abzuschaffen. "Wohnen ist mittlerweile für sehr viele Österreicher beinahe ein unleistbarer Luxus geworden. Die Mietpreise explodieren, während die Einkünfte der Menschen schon lange stagnieren. Eine Abschaffung der Umsatzsteuer auf Mieten würde für jeden Mieter eine Ersparnis von mehr als einer Monatsmiete pro Jahr bringen. Die Regierung kann sich im Parlament gerne unseren vernünftigen Initiativen anschließen. Etwas wirklich tun, bringt den Menschen nämlich mehr als nur etwas knapp vor entscheidenden Wahlgängen anzukündigen, wie das SPÖ und ÖVP eigentlich seit Jahren praktizieren", kritisierte Bucher.

