Die Vorbereitungen für die vom 30. September - 2. Oktober 2013 im Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Center stattfindende IFSEC Istanbul sind in vollem Gange

Istanbul (ots/PRNewswire) - Die IFSEC Istanbul, die wegbereitende Marken der Brandschutz- und Sicherheitsindustrie sowie sektorale Experten und Entscheidungsträger aus der Türkei, Südosteuropa, Zentralasien, Nahost und Nordafrika zusammenbringt, entwickelt sich zunehmend zur einflussreichsten Sicherheitsmesse der Region.

Branchenführer wie Sensormatic, Y3K, Securitas, Mobotix und Sony haben bereits ihre Plätze bei der IFSEC Istanbul reserviert, die Gastgeber für Sicherheitsfirmen sein wird, die sich mit verschiedenen Bereichen beschäftigen, wie etwa mit Ortungssystemen, intelligenten Verkehrslösungen, Sicherheitspersonal und Technologien, Sicherheitsausbildung, Geldtransporten, Zutrittskontrollen, physischer Sicherheit, Flughafensicherheit, Sicherheit von wichtiger Infrastruktur sowie Feuer- und Brandschutz.

UBM ist ein hoch angesehenes, weltweit tätiges Unternehmen mit mehr als 6.000 Mitarbeitern in 160 Niederlassungen und einer der weltweit führenden Veranstalter von "Pure-Play"-Ereignissen auf 5 Kontinenten und in 40 Ländern. Die von UBM organisierte IFSEC-Veranstaltung in Birmingham, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiert, soll mit der IFSEC Istanbul geo-adaptiert werden, um den regionalen Bedürfnissen der Sicherheitsindustrie in der Südosteuropa, Nahost, Zentralasien und Nordafrika besser gerecht zu werden.

Die IFSEC Istanbul wird von 30. September - 2. Oktober 2013 im Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Centre abgehalten und wird von führenden örtlichen gemeinnützigen Organisationen und Regierungsbehörden wie etwa der Private Security Federation, GÜSOD, GESIDER, ASIS, UKTI, BSIA, COESS und der International Federation of Private Detectives Associations unterstützt.

Die IFSEC-Istanbul wird die neuesten Trends der Sicherheitsindustrie ansprechen, die neuesten Produkte und Dienstleistungen vorstellen und reiche Schulungsinhalte und Diskussionen bieten. Man erwartet sich von dieser Veranstaltung, dass sie den Markt erweitern und die Effizienz des Sektors sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene steigern wird.

