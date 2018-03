WKÖ-Vize RfW-BO Amann: Lassen sie Taten und nicht nur Floskeln sprechen, Herr AK-Präsident Hämmerle!

"Organisieren wir gemeinsam einen Aufschrei unserer Zwangsmitglieder!"

Wien (OTS) - "Endlich haben auch sie als AKV-Präsident den Ernst der Lage für Arbeitnehmer wie auch für Arbeitgeber erkannt und unsere langjährige Forderung nach Tarifabsenkung und Indexierung der Lohnsteuer übernommen," so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann zu den Aussagen des Vorarlberger Arbeiterkammerkammer-Präsidenten Hämmerle.

Hämmerle solle mit der Durchsetzung seiner absolut richtigen Forderung nun aber auch rasch zeigen, wie groß sein Einfluss als Vertreter der im Verfassungsrang agierenden Arbeiterkammer

bei seinen VP-Parteifreunden sei, die in der Koalition schon seit Jahrzehnten diese Probleme ganz leicht lösen hätten können. Allein mit den Stimmen seiner ÖAAB-Vertreter im Parlament

wären solche Veränderungen mit Gleichgesinnten sofort durchzubringen. Es müsse eines AK-Präsidenten völlig unwürdig und unter seiner Würde sein, wenn seine eigenen Vertreter seine Forderungen, dazu noch ohne jeden Kommentar, einfach nur ignorieren. "Die berechtigten Wünsche von AK-Präsident Hämmerle sind nicht einmal mehr als "Feigenblatt" für seine Organisation ÖAAB zu bewerten und zeigt, dass diese Koalition auf alle Kammerzurufe und ihrer Zwangsmitglieder pfeift!", so Amann weiter.

Das erlebe auch er persönlich in seiner Aufgabe als Vizepräsident der WKÖ. "So gesehen empfehle ich Herrn Hämmerle mit mir zusammen einen Aufschrei unserer Zwangsmitglieder zu organisieren, damit

diese "Bürger entwöhnten" Politiker endlich wieder lernen, dass diese nicht ihre Parteien, sondern einzig und allein die Bürgerinteressen wahrzunehmen und umzusetzen hätten", so Amann.

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW Österreich)

Tel.: 01 / 408 25 20 -14

http://www.rfw.at