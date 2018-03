WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Nabucco - die Geschichte eines langsamen Todes - von Eva Komarek

Die Chance auf eine Alleinstellung hat Nabucco vor Jahren verspielt

Wien (OTS) - Vor knapp zehn Jahren, bei einem Opernbesuch, wurde die Idee für die Gaspipeline Nabucco geboren. Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Türkei und später auch Deutschland schlossen sich zusammen, um eine Gasleitung zu realisieren, die endlich die große Abhängigkeit Europas von Russland verringern sollte. Damals ließ Russland seine Muskeln spielen und drehte den Ukrainern wegen eines Preisstreits den Gashahn ab. Damit war aber auch die Versorgung in Europa gekappt.

Das Nabucco-Projekt wurde bejubelt und von der EU kräftig unterstützt. Ein Jahrzehnt später droht Nabucco im letzten Akt, sehr operngerecht, der Tod.

Die Situation am europäischen Gasmarkt steht heute unter völlig anderen Vorzeichen, denn die Pipeline hat einige Konkurrenzprojekte bekommen. Laut Planung hätte bereits 2009 das erste Gas durch die Leitung fließen sollen. Doch eine Verzögerung folgte der nächsten.

Von Anfang an war klar, dass Nabucco von Gaslieferungen aus dem Feld Shah Deniz in Aserbaidschan abhängig ist. Die Förderrechte dafür haben die staatliche Gesellschaft Socar sowie die Energiekonzerne BP und Statoil. Und die sind vor allem an zahlungskräftigen Abnehmern interessiert. Da hat Hauptkonkurrent Trans-Adriatic Pipeline (TAP) die Nase vorne, denn an der Pipeline ist auch Statoil beteiligt.

Zudem soll mit der TAP der Balkan beliefert werden, der finanziell als vielversprechendster Markt gilt. Neben der TAP preschen die Russen mit Erweiterungen der Nord-Verbindung Nord Stream voran und verschlechtern die Chancen für Nabucco massiv: Russland verliert seine Vormachtstellung im europäischen Gasgeschäft und muss gegenhalten.

Die Fracking-Technologie macht die USA von einem Importeur zu einem Exporteur und drückt auf die Preise. Damit kann künftig Gas im großen Stil mit Tankern statt in Pipelines transportiert werden. Und die Russen können nicht mehr auf ihre langfristigen Lieferverträge setzen, sondern müssen sich dem Wettbewerb an den Spotmärkten stellen. Für die Russen ist das eine ganz neue Erfahrung. Umso mehr versuchen sie den Markt über die beiden Leitungen Nord und South Stream in die Zange zu nehmen, um sich den Einfluss zu sichern.

Damit haben sie insofern gute Chancen, weil Europa auch beim Bau neuer LNG-Terminals hinterherhinkt. Bei all der Konkurrenz sieht es für Nabucco schlecht aus. Inzwischen prüft das Konsortium eine deutlich abgespeckte Version. Die Chance auf eine Alleinstellung hat Nabucco jedenfalls bereits vor Jahren verspielt.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at