café+co als Leitbetrieb Austria ausgezeichnet

Führender Kaffeedienstleister wurde als vorbildhaftes Unternehmen in das Exzellenz-Netzwerk aufgenommen

Wien (OTS/LCG) - "Nachhaltigkeit ist bei café+co International Holding keine Frage der Philosophie, sondern unser Geschäftsmodell für die Zukunft", freut sich CEO Gerald Steger anlässlich der Aufnahme in das Exzellenz-Netzwerk der Leitbetriebe Austria. Die Auszeichnung bestätige das Unternehmen in seiner Strategie und sei ein Auftrag, auch weiterhin gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, so Steger weiter. Das unabhängige und branchenübergreifende Wirtschaftsnetzwerk verbindet vorbildhafte Unternehmen und versteht sich als Plattform für den Austausch und die Kommunikation führender Betriebe. Bei der Zertifizierung wird besonderer Wert auf nachhaltige Unternehmenserfolge, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung gelegt. "Kaffee steht für Genuss, Erholung und vor allem für Kommunikation am Arbeitsplatz und im Berufsleben", ortet Steger eine Parallele mit den Leitbetrieben Austria, die nun um den Hersteller des "Networking-Getränks" schlechthin ergänzt wurden. ****

"Diese nachhaltige Grundorientierung, die den Unternehmenserfolg begründet, erklärt auch die Vorbildhaftigkeit des Unternehmens: Hier wurden von einem österreichischen Unternehmen in den letzten Jahren mehr als 1.000 Arbeitsplätze geschaffen. Deshalb freuen wir uns besonders, café+co in unserem Exzellenz-Netzwerk zu begrüßen", erklärt Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher anlässlich der Auszeichnung des führenden Kaffeedienstleisters, der in Zentral- und Osteuropa mit 60.000 café+co-Automaten vertreten ist. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen die Anzahl der Mitarbeiter von 180 auf 1.400 ausgebaut. Im zurückliegenden Geschäftsjahr erwirtschaftete café+co International Holding einen Umsatz von 156 Millionen Euro.

Über café+co International Holding

café+co International Holding ist der führende Kaffeedienstleister in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die zur Leipnik-Lundenburger Invest AG (LLI AG) gehörende Unternehmensgruppe ist derzeit mit 15 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien, Serbien, Rumänien, Russland). Die café+co Gruppe beschäftigt sich mit Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen "café+co Shops" finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich (Ämter, Spitäler und Autobahn Rastplätze, Tankstellen). Weiters bietet café+co eine eigens entwickelte Produktlinie für die Hotellerie und Gastronomie an. Jährlich werden an 60.000 café+co-Automaten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. In Österreich und Deutschland betreibt das Unternehmen elf Selbstbedienungscafés, die unter anderem am Vienna International Airport, im Mozarthaus Vienna, im Haus der Musik, im Fuchspalast St. Veit sowie im Einkaufszentrum Q19 zu finden sind. Im Jänner 2013 wurde das erste café+co Café mit Bedienung im Wiener Raiffeisenhaus eröffnet. Weitere Informationen unter http://www.cafeplusco.com sowie

http://www.facebook.com/cafepluscointernational.

