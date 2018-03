Grüne zu Energieeffizienzgesetz: Kritik an SP-VP-Deal auf Kosten der Umwelt

Glawischnig & Brunner: Mitterlehner-Entwurf setzt auf Öl und Gas statt Energieeffizienz

Wien (OTS) - Scharfe Kritik am Entwurf des Energieeffizienzgesetzes üben die Grünen vor dem morgigen Ministerrat. "Der Gesetzesentwurf ist ein Deal zwischen ÖVP und SPÖ auf Kosten der Umwelt und von Armut betroffenen Haushalten. Das Gesetz ist nicht geeignet, den hohen Energieverbrauch in Österreich zu senken und so wichtige Impulse für den Klimaschutz und die Schaffung von Grünen Arbeitsplätzen zu setzen. Seit mehr als einem Jahr wird an dem Gesetz herumgebastelt, Rot und Schwarz haben dabei nur ihre eigenen Interessensgruppen und Lobbys im Blick. Der Grundgedanke wurde völlig aus den Augen verloren: nämlich mit Energie sorgsam und nachhaltig umzugehen ", kritisieren die Grüne Klubobfrau Eva Glawischnig und Umweltsprecherin Christiane Brunner. "Wenn die Regierung glaubt, dass die Grünen einem Gesetz zustimmen, dass nichts für die Umwelt tut, sondern weiter auf Öl und Gasimporte setzt und große Konzerne schützt , dann täuschen sie sich." Der Gesetzesentwurf, der bereits morgen im Ministerrat beschlossen werden soll und im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht, beinhaltet kein klares Ziel, Ölheizungen und fossile KWK-Anlagen sollen gefördert werden, der Verkehrsbereich bleibt völlig ausgeklammert, öffentliche Bundesgebäude wie Schulen, Unis und Kasernen sind von der Sanierungspflicht ausgenommen, Unternehmen können sich billig von Verpflichtungen freikaufen und Pumpspeicherkraftwerke dürfen mit Atomstrom betrieben werden. Allein gelassen werden zudem jene ca. 220.000 Menschen, die sich das Heizen nicht leisten können. Dass die Bundesregierung am Ende dieses langen, kalten Winters keine entschiedenen Maßnahmen gegen Energiearmut setzen will ist beschämend", so die Grünen.

Die Kritikpunkte am aktuellen Entwurf für ein Energieeffizienzgesetz im Detail:

1. In der Energiestrategie der Bundesregierung ist festgeschrieben, dass der Endenergieverbrauch im Jahr 2020 1.100 Petajoule (PJ) nicht übersteigen darf. Dieses Ziel wurde im Gesetz gestrichen. In Dänemark sinkt der Energieverbrauch seit 2005 und trotzdem hat sich das Land zum Ziel gesetzt, den Energieverbrauch bis 2020 um weitere 7,6% zu reduzieren.

2. Das Gesetz soll Ende 2020 wieder außer Kraft treten. Eine langfristige Strategie bis 2050 - alle Experten fordern eine Halbierung des Energieverbrauchs bis dahin - hat die Bundesregierung nicht.

3. Keine Maßnahmen Verkehrssektor, obwohl dieser 30% des Energieverbrauchs in Österreich verursacht.

4. Keine verpflichtenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut. Die Grünen verlangen eine Mindestquote für armutsgefährdete Haushalte: 5-10 Prozent aller Maßnahmen sollen in armutsgefährdeten Haushalten gesetzt werden.

5. Obwohl die Importkosten für fossile Energieträger nach Österreich massive steigen (2011: 15,5 Milliarden Euro) setzt der Entwurf weiter auf Öl und Gas. Mit dem vorliegenden Gesetz wären Öl- und Gasheizungen förderbar. Und fossile KWK-Anlangen sollen kräftig gefördert werden. Bis 2020 sollen insgesamt 500 Millionen Euro in die fossile KWK-Förderung fließen. Das will vor allem die SPÖ. Bezahlen sollen diese Förderung aber alle Haushalte. Zusätzliche Kostenbelastung für die Stromkunden: 6 Euro pro Jahr. Keine Ausnahme für von Energiearmut betroffene Haushalte.

6. Unternehmen können sich mit einer so genannten "Ausgleichszahlung" von den ohnehin extrem niedrigen Verpflichtungen relativ billig "freikaufen". Keine Zweckwidmung der "Strafzahlungen" für Energieeffizienzmaßnahmen.

7. Viele Unternehmen sind von allen Verpflichtungen ausgenommen. Weniger als 10% aller Unternehmen sollen zu Maßnahmen verpflichtet werden.

8. Öffentliche Gebäude sind von Sanierungspflicht weitgehend ausgenommen. Für die BIG (Bundesimmobiliengesellschaft, größter Gebäudeeigentümer Österreichs) gibt es keine Sanierungsverpflichtung, Bundesschulen, Unis und Kasernen müssten also nichts für mehr Energieeffizienz tun. Keine Sanierungsverpflichtung besteht zudem für Länder und Gemeinden.

9. Pumpspeicherkraftwerke dürfen mit Atomstrom betrieben werden.

"Wenn Energieminister Mitterlehner Interesse an einem Energieeffizienzgesetz hat, das diesen Namen auch verdient, dass also etwas für den Klimaschutz, die Energiewende, Grüne Jobs und von Armut bedrohte Familien leistet, dann kann er sich auf härteste Verhandlungen im Parlament gefasst machen", sagen Glawischnig und Brunner. "Bleibt das Gesetz so wie es ist, bedeutet das nichts anderes als die Selbstaufgabe der Bundesregierung in der Energiepolitik."

