Tabak-Überregulierung gefährdet tausende Arbeitsplätze VCPÖ Appell an die oberösterreichischen Politiker.

Die Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" protestiert gegen die neue EU-Tabakproduktrichtlinie. Innovationsstopp und Schmuggel- anstieg gefährden hunderte oberösterreichische Arbeitsplätze.

Wien (OTS) - Der Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ) und das Landesgremium der Tabaktrafikanten Oberösterreichs protestieren gemeinsam gegen den EU-Vorschlag zur neuen Tabakproduktrichtlinie.

Der von der EU-Kommission vorgestellte Richtlinienentwurf ist als unangemessen und unverhältnismäßig zu bewerten: Die Erreichung der gesundheitspolitischen Ziele ist äußert fragwürdig und überdies auch wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Dem gegenüber sind die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen nicht von der Hand zu weisen. Trafikanten, Großhändler, Hersteller und Zulieferer sehen durch die beabsichtigte Überregulierung von Tabakprodukten insbesondere Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Oberösterreich gefährdet. Hier bestreiten neben 370 Trafikanten, die ihrerseits Arbeitsplätze schaffen, auch Familienunternehmer und Arbeitgeber wie der Tabakwarengroßhändler Gustav Moosmayr ihre Existenz. Alleine Moosmayr bietet derzeit im Hausruckviertel 100 Arbeitsplätze. Ebenfalls wäre die in Oberösterreich ansässige, der Tabakindustrie zuliefernde, global agierende Papierindustrie von diesen Maßnahmen betroffen.

Klaus W. Fischer, Präsident des VCPÖ: "Die derzeitig diskutierten Maßnahmen gefährden Existenzen und Arbeitsplätze unabhängig davon, ob die gesundheitspolitischen Ziele der EU erreicht würden oder nicht -durch eine negative wirtschaftliche Reaktionskette beginnend bei der Produktvereinheitlichung und einem Innovationsstopp und eines drastisch erhöhten Schmuggels im Ergebnis."

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich am 4. April am Informationsstand der VCPÖ-Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" in der Tabaktrafik Gröbner am Hauptbahnhof Linz über die Pläne der EU zu informieren. Weiterhin kann unter www.eu-es-reicht.at am Protest teilgenommen werden.

Über den VCPÖ

Der VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs -wurde 1999 von österreichischen Tabakfachhändlern gegründet. Heute bemühen sich bereits über 85 engagierte VCPÖ-FachhändlerInnen in ganz Österreich um die Wünsche ihrer anspruchsvollen Kunden und bieten Sortiment und Beratung auf hohem, internationalen Niveau. Eine der Hauptaufgaben der Verbandsarbeit ist die Unterstützung österreichischer TabakfachhändlerInnen - insbesondere durch Information, Fortbildungsangebote und Veranstaltungen. Ziel ist die stetige Verbesserung und Sicherung der Qualität der Handelsgeschäfte, sowie das Eintreten des Verbandes für das Kulturgut Tabak und eine friedliche, gesellschaftliche Koexistenz von Rauchern und Nichtrauchern.

VCPÖ Initiative: "Liebe EU, ES REICHT!" macht Station in Linz



Teilnehmer:

Klaus W. Fischer (Tabakfachhändler und VCPÖ-Präsident)

Erwin Kerschbaummayr (Obmann der Tabaktrafikanten Oberösterreich)

DI Tina Reisenbichler (Geschäftsführerin Monopolverwaltung GmbH)

Mag. Walter Sattelberger (Head of Corporate Affairs &

Communications, JTI Austria GmbH)

Gustav Moosmayr (Geschäftsführer des Großhandelsunternehmens

Moosmayr GmbH)

Wilhelm Gröbner (Tabakfachhändler in Linz und VCPÖ-Mitglied)



Datum: 4.4.2013, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Tabakfachgeschäft Gröbner am Bahnhof

Bahnhofplatz 3-6, 4020 Linz



Rückfragen & Kontakt:

Klaus W. Fischer

Präsident

VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs

1010 Wien, Eschenbachgasse 11

Mobil: +43 (0)664 338 70 70

Email: office @ vcpoe.at

Web: www.vcpoe.at



Erwin Kerschbaummayr

Obmann

Landesgremium der Tabaktrafikanten Oberösterreichs

4020 Linz, Hessenplatz 3

Mobil +43 (0)699 135 347 08

Email: erwin.kerschbaummayr @ vcpoe.at