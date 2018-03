Hörl zu Umweltdachverband und Alpenverein: Auch beim Piz Val Gronda gelten rechtstaatliche Prinzipien

Heilingbrunner und Hasslacher haben Blick für Menschen im Paznaun verloren

Wien (OTS) - Franz Hörl, Nationalratsabgeordneter und Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen, kann nach den gestrigen Angriffen der Umwelt-Muppets Hasslacher und Heilingbrunner auf das Projekt Piz Val Gronda nur den Kopf schütteln.

"Wenn man die österliche Aussendung der österreichischen Umwelt-Torpedo-Zwillinge Gerhard Heilingbrunner und Peter Hasslacher analysiert, dann weiß man zwar nicht wo Gott wohnt, aber man sieht dass da zwei am Werk sind, die mit den Sorgen und Leistungen des ländlichen Österreich wenig anfangen können", so Hörl. "Sonst könnte man so einen Schmarren wohl nicht per Aussendung in den Äther jagen."

"Jeder weiß, dass ich nicht immer einer Meinung mit Verkehrsministerin Bures bin, aber bei der seilbahnrechtlichen Genehmigung in der Causa Piz Val Gronda hat das Ministerium und auch dessen Ressort-Chefin gut daran getan, die nationalstaatlichen Regelungen umzusetzen. Überhaupt ist es nicht auszuhalten, wenn zwei, die scheinbar nur davon leben, Projekte und Menschen zu behindern, nun die Europäische Keule zu schwingen beginnen. Weder die EU noch das Europäische Regelwerk oder die immer wieder zitierten internationalen Verträge haben es verdient, ständig als Verhinderungs-Werkzeuge missbraucht zu werden! Wenn die Herren immer wieder von Lebensraum sprechen, dann muss ich schon fragen, ob sie auch die Menschen im Paznaun im Blick haben, über deren Lebensraum sie immer wieder schwadronieren - und das ohne Rücksicht auf die Ischgler die lange schon vor Hasslacher und Heilingbrunner ihr Leben in einer der feindlichsten Regionen der Ostalpen bestritten und die immer noch mit veritablem Erfolg machen! Stillstand bedeutet Lebensraumverlust und wirschaftlichen Abstieg mit all seinen Konsequenzen. Ohne die touristischen Zentren der Alpen, wäre es um den Wohlstand in den Städten auch schlecht bestellt", so Franz Hörl weiter. "Ich kann Waldorf (Hasslacher) und Statler (Heilingbrunner) nur dringend bitten, aus Ihrer Loge zu klettern und wieder auf den Boden der Realität zurück zu kehren."

