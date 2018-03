Testergebnisse: Datenbrillen bieten großes Potential für die Zukunft

evolaris hat in einer qualitativen Studie den Nutzen der Skibrille Oakley Airwave und Anwendungsideen für Datenbrillen im Allgemeinen untersucht.

Graz (OTS) - Ein Forschungsschwerpunkt des Kompetenzzentrums evolaris liegt in der praktischen Anwendung von sogenannten Head-Mounted Displays (HMD) in Verbindung mit Augmented Reality. Im Test der Daten-Skibrille beleuchtete evolaris deren wahrgenommenen Nutzen und Usability, sowie Einsatzmöglichkeiten auf der Piste und von Datenbrillen allgemein. Respondenten verschiedener Altersgruppen testeten die Brille während des Skifahrens und wurden danach hinsichtlich ihrer Eindrücke und Anwendungsideen befragt.

Die Bewertung fiel überwiegend positiv aus. Die derzeit integrierten Informationen wie z.B. Geschwindigkeit oder Höhenmeter wurden generell als interessant beurteilt. Dass die Probanden bei normalen Pistenbedingungen durch das Ablesen der Daten am Display nicht abgelenkt waren, sieht evolaris als einen der wichtigsten Faktoren für die breite Akzeptanz solcher Datenbrillen.

Kontext ist alles

Für die Zukunft können sich die Tester die Integration von Wetter-und Pisteninformationen, Navigation sowie die Positionsanzeige von Freunden als spannende weitere Funktionen vorstellen. Bemerkenswerterweise wurde das Verbinden mit einem Smartphone, um SMS auf dem Display einblenden und lesen zu können, als wenig attraktiv bewertet. Dies ist nach Ansicht der evolaris-Forscher ein Zeichen dafür, dass kontextrelevante Informationen für die Nutzer von Datenbrillen Priorität haben.

Was die weitere Entwicklung von Datenbrillen maßgeblich beeinflussen könnte: Die Tester sehen die Brille derzeit nicht als ständig zu tragendes Accessoire, sondern als Ergänzung für Situationen, in denen sie unmittelbaren Nutzen stiftet. Im industriellen Bereich könnten in der Datenbrille Montageanleitungen oder Arbeitsanweisungen eingeblendet werden. In Extremsituationen wie Lawineneinsätzen ermöglicht z.B. die permanente Anzeige der genauen GPS-Koordinaten direkt im Sichtfeld ein rascheres Handeln des Bergretters.

evolaris erkennt in Datenbrillen eine zukunftsträchtige Technologie mit einer breiten Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Das Ziel weiterer Forschungsaktivitäten von evolaris ist es, konkrete Problemstellungen aus der Wirtschaft zu lösen, damit Datenbrillen nicht nur eine Vision bleiben.

Über evolaris - enabling mobile innovation

evolaris next level GmbH ist Österreichs führendes Kompetenzzentrum für mobile Kommunikation und interaktive Medien. Der Fokus liegt auf Geschäftsmodell-Innovationen und der Entwicklung von Applikationen für das Internet und mobile Endgeräte.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gerald Binder

evolaris next level GmbH

Hugo-Wolf-Gasse 8-8a

A-8010 Graz

Mobil: +43 664-8414 409

Tel: +43 316-35 11 11

Email: gerald.binder @ evolaris.net

www.evolaris.net