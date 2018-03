ERGO Versicherung bietet kostenlose App mit Streckenwetter

Mehr Sicherheit für unterwegs mit der neuen "Alles klar!"App

Wien (OTS) - Ab sofort ist die "ERGO Alles klar!" App im App Store und via Google Play kostenlos herunterzuladen. Benutzern von iOS, Android Smartphones und Tablets stehen Funktionen zur einfachen Schadenmeldung sowie praktische Anleitungen für Notfälle zur Verfügung. Ein täglich nutzbares Service bietet das Streckenwetter. Vor einer geplanten Fahrt kann das aktuelle Wetter auf der gesamten Route abgerufen werden.

Streckenwetter

Die Funktion Streckenwetter ist ein Routenplaner mit Mehrwert. Neben der Route wird das Wetter samt Temperaturangabe am gesamten Streckenverlauf grafisch dargestellt. Das Streckenwetter kann bis zu 24 Stunden im Voraus angezeigt werden. Der Benutzer profitiert von einer zeitgenaueren und sicheren Reiseplanung. So ist beispielsweise bei Schlechtwetterprognose eine längere Fahrtdauer im Vorhinein einkalkulierbar. Ebenso ist eine Verschiebung des Reiseantritts zu Gunsten erhöhter Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Für diese Dienstleistung holt sich ERGO Unterstützung von UBIMET. Die Wetterexperten liefern nicht nur das Streckenwetter für die "Alles klar!" App, sondern bieten mit der Unwetterwarnung und dem Wochenendwetter nützliche Zusatzfunktionen für ERGO Kunden an.

Bestimmung des Standortes und Schadenmeldung

Die App liefert den genauen Standort mit Adresse und Geo-Koordinaten. Diese Funktion ist zum Beispiel für die in der App zur Verfügung stehende mobile Schadenmeldung sehr nützlich. Mit wenigen Klicks gibt man die benötigten Daten zur Erfassung seines Schadens ein. Standort und die im persönlichen Profil gespeicherten Daten übernimmt die App automatisch. In einer Touch Screen-Skizze markiert der Benutzer die Beschädigungen am Fahrzeug. Zusätzlich sind Fotos einfach zu integrieren. Je schneller die Schadenmeldung bei ERGO einlangt, desto eher kann der Vorfall bearbeitet werden.

Weitere Funktionen

Zusätzlich bietet die Alles klar! App eine Checkliste was in einem Notfall zu tun ist. Damit kann das ABCD Schema für erste Hilfe immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Die wichtigsten Notfallnummern (Euro-Notruf, Feuerwehr, Polizei, Rettung oder Ärztenotdienst) sind hinterlegt. Ebenso sind die 24 Stunden Notfall-Hotline und die ERGO Kunden Hotline auf Knopfdruck erreichbar.

Die Alles klar! App ist unter diesem link herunterladbar:

www.ergo-austria.at/apps

