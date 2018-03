ARBÖ tritt in die Pedale

ARBÖ weitet Angebot für Radlerinnen und Radler aus - Gratis für Mitglieder

Wien (OTS) - Das "R" im ARBÖ gehört seit jeher den Radlern. "Ab April treten wir noch stärker in die Pedale und weiten unser Angebot für Radlerinnen und Radler aus.", kündigt ARBÖ-Generalsekretärin Mag. Lydia Ninz in einer Presseaussendung an. Für alle bestehenden Mitglieder ist das neue Radpaket kostenlos, neue Radmitglieder zahlen dafür 17 Euro. "Wir unterstützen damit bewusst den Umstieg aufs Radl. Das ist gut für die Gesundheit, für die Umwelt und hilft, horrenden Spritkosten zu entkommen." Alle Infos auf der brandneuen Homepage www.arboe-rad.at.

Das ARBÖ-Radpaket beinhaltet: * Rad-Pannenservice * Rad-Check (Verkehrssicherheit) * Rad-Pickerl gegen Diebstahl * E-Bike-Ladestation in allen ARBÖ-Prüfzentren * 3 Mio. Euro Haftpflichtversicherung * Sport eybl-Gutschein und Rabatt

Dass Autofahrer und Radler keine Gegenpole sind, ist beim ARBÖ gelebte Praxis - nicht erst seit gestern. "Viele Konflikte zwischen Autofahrern und Radlern kommen durch fehlende Informationen zustande", ist die ARBÖ-Generalsekretärin überzeugt. Daher verstärkt der ARBÖ auch ganz massiv seine Informationen für die österreichweit 3,8 Millionen Radlerinnen und Radler. Ab sofort ist die die neue Website www.arboe-rad.at "on air". Hier dreht sich alles ums Rad, mit ganz aktuellen Infos, Tipps, nützlichen Videos, Links zu Events und Veranstaltungen und neuen Vorschriften zum Thema Rad. Auch im ARBÖ-Klubjournal FREIE FAHRT gibt es künftig einen fixen Platz für Radinfos, mit ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich als zentrale Ansprechpartnerin.

Mit dem erweiterten Angebot für Radler kehrt der ARBÖ gewissermaßen an seine Wurzeln zurück. Schließlich wurde er 1899 aus dem Wunsch der Arbeiter gegründet, nach der Arbeit gemeinsam Rad zu fahren. Obwohl die Autofahrer die Radler als Mitglieder längst überholt haben, hat der ARBÖ die Radler in den letzten 114 Jahren nie vergessen. Kein Wunder, dass laut aktueller IFES-Umfrage 76 Prozent der Befragten, dem ARBÖ beim Thema Rad höchste Kompetenz zumessen.

