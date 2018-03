ÖH Salzburg: Offener Brief an LH-Stv. Wilfried Haslauer "Funkstille statt Klartext"

Salzburg (OTS) - Sehr geehrter Herr LH-Stv. Haslauer!

Wie spätestens seit einem Medienbericht vergangenen Montag bekannt ist, haben Sie die Präsentation eines All-In-Jugendtickets für Öffentliche Verkehrsmittel noch vor der Landtagswahl am 5. Mai angekündigt. Auf ihrer Wahlkampf-Homepage heißt es dazu: "Ein ganz wichtiges Anliegen ist mir dabei die Reform der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt. Wir werden ein neues All-in-one-Jugendticktet einführen, mit dem Schüler und Lehrlinge (...) die öffentlichen Verkehrsmittel uneingeschränkt benutzen können", und weiter "Das Projekt soll schon für das nächste Schuljahr (Herbst 2013, Anm.) umgesetzt werden, in einem zweiten Schritt möchten wir auch ein All-in-one-Studententicket umsetzen".

Auf diese Ankündigung hat die ÖH Salzburg mit einer Presseaussendung unter dem Titel "ÖH Salzburg an Haslauer: Günstiges All-In-Öffiticket auch für Studierende!" reagiert. Darin wurden Sie aufgefordert die Ticket-Reform für Studierende nicht auf die lange Bank zu schieben und damit halbe Sachen zu machen, sondern gleich an einer Gesamtlösung für SchülerInnen, Lehrlinge UND Studierende zu arbeiten. Zudem haben wir Sie gebeten, die ÖH Salzburg als gewählte Interessensvertretung von über 18.000 Studierenden der Universität Salzburg umgehend in die Verhandlungen miteinzubeziehen. Verschiedene Medien berichteten über unsere Forderungen.

Tags darauf (Dienstag 26. März) initiierte die ÖH Salzburg eine Online-Petition für die Einführung eines "All-In-Öffitickets für Studierende im Bundesland Salzburg" und erläuterte wie dieses im Detail aussehen sollte. Der Petitionstext, sowie unser Forderungskatalog wurden Ihnen via E-Mail übermittelt. Auch darüber berichteten verschiedene Medien.

Zwei Tage und über 1000 Unterschriften später war leider immer noch keinerlei Reaktion von Ihnen zu registrieren. Und das, obwohl mit jeder Unterschrift ein E-Mail an Sie versandt wurde. Dies hat uns wiederum dazu bewogen, eine weitere Aussendung unter dem Titel "Öffi-Ticket-Petition erreicht 1000 Unterschriften - Haslauer schweigt!" zu veranlassen. Erneut wurde das Thema von verschiedenen Medien aufgegriffen. Die Initiative der ÖH dürfte wohl nicht unbemerkt an Ihnen vorbei gegangen sein.

Mittlerweile sind auch die Osterfeiertage verstrichen und es herrscht noch immer eines, nämlich Funkstille. Das, lieber Herr Haslauer, gibt uns doch etwas zu denken. Bis vor kurzem zierte ihr Facebook-Profil noch ein Banner mit dem Slogan "Klartext.Jugend - Mit der Jugend reden, nicht über sie entscheiden". Gilt diese Gesprächsbereitschaft nur für die FunktionärInnen ihrer Parteivorfeldorganisationen, die auf dem selbigen Bannerfoto abgebildet sind, oder hat diese Aussage doch einen etwas generelleren Anspruch? Dass verschiedenen Postings auf Ihrer Facebook-Seite zu unserer Initiative dann auch noch kommentarlos gelöscht wurden, rundet das unschöne Bild leider weiter ab. Wir fragen Sie daher: Sind Sie bereit die gewählte Interessensvertretung in die Öffi-Ticket-Verhandlungen miteinzubeziehen, auch wenn diese nicht Ihrer parteipolitischen Couleur entspricht?

Interessant auch, dass die Junge ÖVP just wenige Tage vor Ihrer Ankündigung eine eigene Öffi-Ticket-Kampagne gestartet hat, deren Forderungen sich in etwa mit ihren bisherigen Äußerungen zum neuen Ticket decken. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Aber gut, so spielt offenbar der Wahlkampf. Unabhängig von der Intention Ihres Vorstoßes sind wir jedenfalls froh, dass es in Sachen Öffi-Preise & Tickets endlich etwas Bewegung gibt, nachdem wir jahrelang mit verschiedensten Forderungen und Vorschlägen auf Granit beißen mussten. Ob der plötzliche Reformeifer jetzt durch die drohenden Wahlverluste oder doch späte Erkenntnis ausgelöst wurde, ist für die Sache an sich sekundär und soll von uns auch nicht weiter kommentiert werden.

Herr Haslauer, als zuständigen Landesverkehrsreferenten, möchten wir Sie nochmals eindringlich dazu auffordern, die ÖH Salzburg unverzüglich an den Verhandlungen rund um das neue Öffi-Ticket zu beteiligen, um gemeinsam konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten, die auch alle Studierenden im Bundesland umfasst. Beenden Sie ihr Schweigen und reden wir endlich wirklich Klartext!

Mit freundlichen Grüßen,

Simon Hofbauer, Daniel Winter, Susanne Karrer

Vorsitzteam der ÖH Salzburg

PS: Die Petition zählt mittlerweile rund 1300 Unterschriften und es werden täglich mehr.

Link zur ÖH-Petition: http://chn.ge/XGHU2w

Link zur Facebook-Seite: http://on.fb.me/Yhicpi

