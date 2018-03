ÖBB Rail Tours: Neue "Kombitickets" sind da

Günstig mit der Bahn zu attraktiven Ausflugszielen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Die Ausflugssaison kann starten. Die "Kombitickets Sommerträume" und "Kombitickets Familienspaß" von ÖBB Rail Tours sind da. Angeboten werden supergünstige Ausflüge mit der Bahn zu Attraktionen in ganz Österreich. Auf dem Programm stehen Action & Fun, Kunst & Kultur, Bootsfahrten, Schwimmen, Sightseeing und vieles mehr.

Die neuen "Kombitickets" bieten ideale Abwechslung für den Sommer. Die schönsten Seen des Landes, actionreiche Events und Sehenswürdigkeiten können bequem mit der Bahn besucht werden. "Ein Ausflug mit der Bahn ist ideal für die ganze Familie. Die Kinder haben im Zug genug Bewegungsfreiheit und die Erwachsenen können entspannen", so Birgit Wagner, Vorstandsdirektorin der ÖBB-Personenverkehr AG.

Kombitickets noch günstiger für VORTEILScard-Kunden

Im Kombiticket enthalten sind die Bahnfahrt sowie das Ticket für eine Vielzahl von Attraktionen. Die "Kombitickets Familienspaß" sind für Erwachsene mit ÖBB VORTEILScard ab 22,- Euro erhältlich. Bereits ab 16,- Euro gibt es die "Kombitickets Sommerträume" für Erwachsene mit ÖBB VORTEILScard. Für Kinder gibt es darüber hinaus spezielle Preiszuckerl.

Ausflüge zu den schönsten Plätzen des Landes

Einsteigen, sich zurücklehnen und entspannen: Mit den beiden Kombitickets kann man sich einfach von den Vorzügen des Reisens mit der Bahn überzeugen.

In dem 32-seitigen Folder "Kombitickets Familienspaß" und im 48-seitigen Folder "Kombitickets Sommerträume" finden sich alle Angebote übersichtlich aufgelistet. Für Familien stehen z.B. das Kindermuseum Schönbrunn Wien, der Tiergarten Schönbrunn, der Salzburger Zoo, Madame Tussauds und das Riesenrad auf dem Programm. Die "Kombiticket Sommerträume"-Nutzer können z.B. eine malerische Bootsfahrt auf der Donau durch die weltberühmte Wachau sowie von Linz nach Passau, Grein bzw. Melk und vieles mehr unternehmen.

Hier sind die Kombitickets erhältlich

Informationen zu den Foldern sowie Kombitickets erhalten Reisende:

- auf oebb.at

- an den ÖBB-Personenkassen am Bahnhof

- beim ÖBB-Kundenservice 05-1717

- in den 17 ÖBB-Reisebüros am Bahnhof

- auf railtours.oebb.at

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Die ÖBB gehören zu den pünktlichsten Bahnen Europas und bieten ihren Kunden die höchste Pünktlichkeit in der EU. Mit konzernweit rd. 40.800 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (davon 37.050 in Österreich, 3.750 im Ausland, zusätzlich 1.850 Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,25 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Ecker

Prokuristin, Leitung Presse und Kombitickets

ÖBB Rail Tours

Tel: +43 1 89930 52

sabine.ecker @ railtours.oebb.at

railtours.oebb.at



Dr. Sarah Nettel

ÖBB-Holding AG, Konzernkommunikation

Pressesprecherin

Tel.: +43 1 93000 44277, Mobil: +43 664 6170024

sarah.nettel @ oebb.at

www.oebb.at