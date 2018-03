Widerstandskämpferin präsentiert Hörbuch: Am 15. April um 18.30 Uhr in der AK Linz

Linz (OTS) - Am Montag, dem 15. April, präsentiert die Widerstandskämpferin Käthe Sasso gemeinsam mit dem Theresienstadt-Überlebenden Rudolf Gelbard um 18.30 Uhr in der AK Linz (Volksgartenstraße 40) ihr Hörbuch "Nicht nur in Worten, auch in der Tat".

Käthe Sasso unterstützte Verfolgte des NS-Regimes und kam deshalb 1942 im Alter von 16 Jahren selbst in Gestapo-Haft. 1944 wurde sie ins KZ Ravensbrück deportiert. In ihrem Hörbuch schildert sie die Arbeit im Widerstand und die Verfolgung durch die Nationalsozialisten.

Datum: 15.4.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



