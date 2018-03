Hundstorfer: Langer Winter verzögert Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Beschäftigung jedoch auf neuem Rekordwert - Österreich einziges EU-Land mit weniger als fünf Prozent Arbeitslosigkeit

Wien (OTS/BMASK) - "Die Arbeitslosenzahlen von Ende März sind durch den ungewöhnlich langen Winter geprägt: es wurden 290.045 Arbeitslose (+26.271oder +10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat) und 76.232 AMS-SchulungsteilnehmerInnen (+7.794 oder +11,4 Prozent) gezählt", berichtet Sozialminister Rudolf Hundstorfer anlässlich der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für den Monat März. Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setze witterungsbedingt verhalten ein: es gibt um 36.000 Arbeitslose weniger als im Februar und um 40.000 Beschäftigte mehr. "Damit steigt trotz Winterwetter die Aktiv-Beschäftigung um 22.000 gegenüber dem Vorjahresmonat auf den neuen März-Rekordwert von 3.360.000", so Hundstorfer. EU-weit liegt Österreich mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent weiterhin an der Spitze. Österreich ist damit seit 23 Monaten das Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit und seit elf Monaten das einzige Land mit weniger als fünf Prozent Arbeitslosenquote. ****

Viele Branchen leiden unter dem kalten und schneereichen Wetter:

die Arbeitslosigkeit am Bau steigt um 27,2 Prozent. Das sind fast 10.000 arbeitslose BauarbeiterInnen mehr als normalerweise um diese Jahreszeit. Aber auch die Beschäftigung in der Landwirtschaft, im Gartenbau, bei Bau-und Gartenmärkten und in Teilen der Gastronomie und des Tourismus leidet unter dem Wetter. Der Wintertourismus freue sich hingegen über hervorragende Bedingungen: insgesamt bleibt die Arbeitslosigkeit im Tourismus unverändert. Das erklärt auch das West-Ostgefälle der Bundesländerdaten. In der Wintertourismushochburg Tirol sinkt die Arbeitslosigkeit (-0,9 Prozent), während im Süden und Osten des Bundesgebiets die Arbeitslosigkeit steigt. "Im Laufe des Aprils sollte sich mit den Wetterkapriolen auch der Arbeitsmarkt normalisieren", so Hundstorfer.

Fast 60.000 Arbeitslose, das sind mehr als 20 Prozent aller Arbeitslosen, haben eine Jobzusage und beginnen in den nächsten Tagen und Wochen zu arbeiten. Die schwache internationale Konjunktur wird den Arbeitsmarkt aber weiterhin belasten: so sinkt die Zahl der offenen Stellen um 11,9 Prozent. Die Bauwirtschaft, in der hauptsächlich Männer beschäftigt sind, trägt zum starken Anstieg der Arbeitslosigkeit von Männern (+14,1 Prozent) bei. Frauen sind weniger betroffen (+4,2 Prozent). Wie schon seit mehreren Monaten steigt die Arbeitslosigkeit bei AusländerInnen (+15,3 Prozent) stärker als bei österreichischen StaatsbürgerInnen (+8,5 Prozent) und aus demografischen Gründen wächst die Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen (+12,1 Prozent) kräftiger als bei Jugendlichen (+7,8 Prozent). Der Arbeitsmarkt für Ältere entwickelt sich damit zumindest gleich gut wie für Jüngere: es gibt zwar um fast 7.500 ältere Arbeitslose mehr, aber die Zahl der über 50-jährigen Beschäftigten steigt sogar um 38.000.

Bei den Jugendlichen bis 19 Jahre sinkt die Arbeitslosigkeit um 0,4 Prozent. Bei den Jüngsten, den Lehrstellensuchenden, gibt es eine gewisse Entspannung: die Zahl der Lehrstellensuchenden sinkt um 4,1 Prozent. "Die Betriebe dürfen aber nicht nachlassen, Junge zu Fachkräften auszubilden, denn derzeit bieten die Betriebe um 9,6 Prozent weniger Lehrstellen an", schloss Hundstorfer. (Schluss)

