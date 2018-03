Verein PFOTENHILFE: Singvögel durch eisige Kälte massiv bedroht

So helfen Sie Amsel, Drossel und Co., die anhaltende Kälte gut zu überstehen

Wien (OTS) - Die ungewöhnlich lang anhaltende Kälte der vergangenen Wochen ist vor allem den Zugvögeln zum Verhängnis geworden. Wegen der dicken Eis- und Schneedecke ist es schwer, Futter zu finden, der Frost nimmt zusätzlich die Energie zum Fliegen. Berichten zufolge haben viele Tiere die eisigen Temperaturen nicht überlebt. Der Verein PFOTENHILFE informiert, wie den Vögeln geholfen werden kann.

"Bei der jetzigen Witterungslage sind Vogelhäuschen besonders wichtig. Singvögel wie Drosseln und Finken finden derzeit zu wenig Futter, sie sind daher auf menschliche Hilfe angewiesen." informiert Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Neben dem typischen Körnerfutter werden auch Rosinen besonders gerne gefressen.

Hinzu kommt, dass die Vögel aufgrund der Tageslänge spüren, dass es bereits Zeit zur Fortpflanzung ist. Drosseln, Rotkehlchen und viele andere Singvogelarten sind also trotz Nahrungs- und Energiemangel auf der Suche nach geeigneten Nistplätzen. "Auch hier können wir Menschen helfen. Nistkästen kann man in verschiedensten Größen im Baumarkt kaufen. Mehr Spaß macht es aber, selbst einen zu bauen." so Weinand. Wichtig ist, dass die neue Behausung aus unbehandeltem Holz besteht und das Einflugloch möglichst klein ist. Dadurch ist der Nistkasten gut isoliert und für andere Tiere schwer erreichbar. Dieser sollte außerdem in mindestens zwei bis drei Metern Höhe aufgestellt werden, um ihn vor Katzen und anderen Tieren zu schützen.

Auch im Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ) wurden mehrere Nistkästen und Vogelhäuschen angebracht. "Das angebotene Futter wird von den Singvögeln dankbar angenommen. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen auch die ersten Nistkästen bezogen werden." sagt Weinand.

Um noch mehr Vögeln in der derzeitigen Notlage zu helfen, verlost der Verein PFOTENHILFE drei Nistkästen an engagierte Gartenbesitzer. Schicken Sie einfach eine Postkarte mit dem Kennwort "Singvögel" an Verein PFOTENHILFE, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien. Die ersten drei Einsendungen erhalten von uns je einen Nistkasten per Post.

