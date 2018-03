Bezirksmuseum 8: Vortragsabend "Ringtheaterbrand 1881"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) findet am Freitag, 5. April, ein Vortragsabend statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Über die Thematik "Ringtheaterbrand 1881 - Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen danach" referiert Heinrich Krenn (Kustos des Wiener Feuerwehrmuseums, Landessachbearbeiter Feuerwehrgeschichte). Der Fachmann erinnert an die Ursachen der Brandkatastrophe im Dezember 1881 im "Ringtheater", bei der 386 Menschen ums Leben kamen. Ausführlich beschreibt der Kenner die in weiterer Folge erlassenen Vorschriften für Theater, darunter die Errichtung von "Eisernen Vorhängen". Der Vortrag rundet die derzeit im Bezirksmuseum Josefstadt laufende Sonder-Ausstellung "Die Wiener Feuerwehren" ab. Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht begehrt. Spenden für das Museum nehmen die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker gerne entgegen. Auskünfte zu diesem Abend und späteren Veranstaltungen gibt Museumsleiterin Maria Ettl unter der Rufnummer 403 64 15 (zeitweilig Anrufbeantworter) oder via E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

