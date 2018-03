Floridsdorf: Konzert "Nur wer die Sehnsucht kennt"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") sind am Sonntag, 7. April, bewegende Melodien zu vernehmen. Unter dem Titel "Nur wer die Sehnsucht kennt" bringen Sara-Bigna Janett (Sopran), Helmut Höllriegl (Bassbariton) sowie Ayako Ono (Klavier) stimmungsvolle Lieder großer Tondichter wie Schubert, Schumann, Brahms und Ravel zu Gehör. Das Konzert fängt um 18.00 Uhr an. Der Eintritt kostet 12 Euro (Ermäßigung: 8 Euro). Die Veranstaltung wird im Rahmen der Reihe "Kultur im Schlössl" durchgeführt. Informationen zu vielfältigen Kultur-Terminen in den Museumsräumen im "Mautner Schlössl" erhalten Interessierte unter den Rufnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (tlw. Anrufbeantworter). Auch per E-Mail sind die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker erreichbar: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

