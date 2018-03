kika feiert 40-jähriges Bestehen

Wien (OTS) - Mit der Eröffnung des ersten kika Einrichtungshauses im Jahr 1973 wurde der Spatenstich für ein Erfolgsunternehmen getätigt. Nach und nach entwickelte sich der österreichische Familienbetrieb zu einem international agierenden Unternehmen im Einrichtungssektor und zählt heute mit 32 Standorten in Österreich und insgesamt 23 Niederlassungen in Süd-Ost Europa zu den führenden Möbelhändlern Europas. Expansion und innovative Ideen lassen das Unternehmen auch weiterhin erfolgsversprechend in die Zukunft blicken.

Dr. Herbert Koch, heute Vorsitzender des Aufsichtsrates, reagierte mit der Gründung von kika auf eine neue Entwicklung am Österreichischen Markt: Mit einem neuen Mitnahmemarkt wollte er die Diskontwelle am heimischen Möbelmarkt nutzten. Am 16. Juni 1973 öffnete in Wien der erste kika als Selbstabholungs-Markt seine Tore. "Als mein Vater damals kika gründete, konnte noch niemand erahnen, wie rasch sich der anfängliche Mitnahmemarkt zu einem international erfolgreichen "Full-Service" Einrichtungshaus entwickeln würde - aber das Konzept funktionierte und wurde von den Kunden auf Anhieb angenommen", so Paul Koch, heutiger Geschäftsführer der kika/Leiner Gruppe.

Dank an alle KundInnen

Nachdem kika bereits auf 40 Jahre Erfahrung und Erfolg zurückblicken darf, gilt der Dank hierfür nicht nur den mehr knapp 8.000 MitarbeiterInnen, sondern auch den zahlreichen kika KundInnen, die maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind. Die Grundwerte von kika, nämlich Qualität, Beratung und Service, zeigen, dass das Unternehmen schon seit jeher nah am Kunden agierte. Um dem weiten Kreis an StammkundInnen sowie allen anderen KundInnen für ihre Treue zu danken, feiert kika sein Jubiläum unter dem Motto "Danke Österreich!" mit großen Aktionen, Jubiläumspreisen und einem sensationellen Gewinnspiel, bei dem jeder 4. Kunde gewinnt. Jedem 4.000 Kunden schenkt kika als Hauptpreis einen von 40 SEAT Ibiza Chili & Style im Wert von je 13.170 Euro.

Werte & Tradition

Inzwischen eröffneten seit der Unternehmensgründung insgesamt 32 kika Einrichtungshäuser auf dem österreichischen Markt sowie 23 Standorte in sechs verschiedenen Ländern in Süd-Ost Europa. Werte wie Tradition, Kundennähe und Beständigkeit bestimmten maßgeblich die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens. "Das Unternehmen befand sich von Beginn an in Familienbesitz und wurde von Generation zu Generation weitergeführt. Somit besitzen die kika/Leiner Einrichtungshäuser die längste Tradition am österreichischen Möbelmarkt", freut sich Paul Koch. Die jahrelange Erfahrung und Kompetenz im Einrichtungssektor garantiert ein Sortiment in höchster Qualität sowie bestes Service und Kundenberatung. Die hochwertige Qualität der Produkte wird vor allem aufgrund der Lieferanten gewährleistet, die sorgfältig ausgewählt werden. Das gegenseitige Vertrauen und die enge Zusammenarbeit bestehen bei einigen Lieferanten schon seit 40 Jahren. Die Förderung von heimischen Produzenten war dem Unternehmen schon immer wichtig.

Grundgedanke Innovation

Die Gründung von kika resultiert aus einer innovativen Idee für ein noch nie dagewesenes Konzept im österreichischen Einrichtungsbereich. Und die Rechnung ging auf. Heute positioniert sich kika als Kompetenz-Einrichtungshaus des modernen Wohnens. Neben dem umfangreichen Produktsortiment steht das Kundenservice im Vordergrund. Das Konzept ist in allen Bereichen nah am Kunden orientiert. Expansion und innovative sowie visionäre Ideen spielten seit jeher eine große Rolle. "Wir sind laufend bemüht, unseren KundInnen ein möglichst komfortables Einkaufserlebnis in unseren Häusern zu bieten. Daher haben wir die Anliegen und Wünsche unserer KundInnen aufgegriffen und daraus ein stimmiges Gesamtbild geschaffen. Seien es Innovationen im Sortiment oder Neuerungen im Bereich der Warenpräsentation. kika ist somit ständig am Puls der Zeit, an Stillstand ist auch die nächsten 40 Jahre nicht zu denken, erklärt Paul Koch zuversichtlich.

Erfolgskonzept Expansion

Expansion war von Beginn an ein wichtiger Bestandteil der kika Erfolgsgeschichte. Im Jahr 1999 erwirbt kika die Firmenanteile von Michelfeit und wird dadurch um sieben Häuser in Österreich und zwei Niederlassungen in Ungarn erweitert. Bereits ein Jahr später wurden die ehemaligen Michelfeit Häuser nach einer Umbauphase, teils mit neuartiger Architektur, wiedereröffnet. Auch der Umbau zahlreicher bestehender Standorte in den vergangenen zwei Jahren spricht für laufende Weiterentwicklung. In den letzten zwei Jahrzehnten, seit der Gründung des ersten kika Hauses in Ungarn (Budapest) war kika vor allem durch die Erschließung neuer Märkte in CEE erfolgreich. kika zählt bereits 23 Standorte in Ungarn, Tschechien, Kroatien, der Slowakei, Rumänien und Serbien, und ist in Osteuropa weiterhin auf Expansionskurs. Alleine 2012 kamen zwei neue Standorte in der Slowakei (Poprad und Banska Bistryca) hinzu. Erst kürzlich eröffnete ein weiteres Haus in Kroatien (Zagreb). "Die Eröffnungen sind ein weiterer Schritt in der Fortsetzung unseres steten Expansionskurses und bekräftigten unser Engagement am internationalen Markt ", so Paul Koch, Geschäftsführer der kika/Leiner Gruppe. Das Traditionsunternehmen blickt somit einer erfolgreichen Zukunft als Marktführer entgegen.

