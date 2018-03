Zinshausmarkt: Fronius kauft, conwert verkauft

Wien (OTS) - Der oberösterreichische Industrielle Klaus Fronius investiert in ein Ringstraßenpalais. conwert trennt sich hingegen um über 20 Millionen Euro von einem Haus im Ersten Bezirk und einem Wiener Hotel. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin GEWINN in seiner neuen Ausgabe.

Die Dynamik am Wiener Zinshausmarkt hält an. Eine besonders prominente Liegenschaft hat sich dabei der Industrielle Klaus Fronius gesichert, dessen Unternehmen Weltmarktführer bei Schweißtechnik ist. Von der Wiener Grund & Wert Immobilien AG erwarb er eine Gesellschaft, die Eigentümerin eines 1904 erbauten Zinshauses am Stubenring ist. Der Kaufpreis für das Objekt gegenüber dem MAK soll laut Branchenkennern bei 18,5 Millionen Euro gelegen sein, so GEWINN.

Über zwanzig Millionen Euro setzte die börsennotierte conwert mit zwei großen Verkäufen um. Für 10,23 Millionen Euro ging ein teilweise denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in der Wiener Marc-Aurel-Straße im Ersten Bezirk an die Kärntner Hoteliersfamilie Unzeitig. 10,45 Millionen Euro zahlte die Wiener MFG Beteiligungs AG für das Haus Favoritenstraße 52 im Vierten Bezirk, in dem sich das Austria Trend Hotel Theresianum befindet, berichtet der GEWINN in seiner jüngsten Ausgabe.

