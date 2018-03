Sao Paulo ist Gastgeber der 9. Internationalen Kunstmesse

-- 3. - 7. April 2013

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Die SP-Arte gibt ihre nunmehr neunte Ausgabe bekannt, die vom 3. - 7.April 2013 im Sao Paulo Biennale-Pavillon im Ibirapuera Park stattfindet. Die Kunstmesse zeichnet sich durch 122 Galerien aus - 81 brasilianische und 41 internationale Galerien.

Während der SP-Arte wird Sao Paulo Schauplatz besonderer Veranstaltungen sein, die die Messe und ihre Besucher willkommen heißen. In diesem Jahr wird Sao Paulos berühmtes Casa de Vidro, die ehemalige Residenz und das historische Haus der brasilianischen Architektin Lina Bo Bardi wieder eröffnet, pünktlich zur SP-Arte am 4. April für die Ausstellung the insides are on the outside, die von Hans Ulrich Obrist kuratiert wurde. Zu den weiteren Veranstaltungen in der ganzen Stadt gehören unter anderem die Ausstellung O Ar Mais Próximo e Outras Materias, eine umfangreiche Exposition der Werke des Künstlers Waltercio Caldas, und Recuo, eine Installation von Iran do Espirito Santo in der Capela do Morumbi.

Die Kunstmesse bietet ein stärkeres Programm als je zuvor. Vom 4. bis 6. April präsentiert SP-Arte Dialogues, Gespräche zwischen Adriano Pedrosa und Kuratoren, Künstlern und Sammlern.

Curatorial Lab, ein von Adriano Pedrosa entwickeltes Projekt, wird zum zweiten Mal veranstaltet. Vier junge Kuratoren wurden zur Teilnahme an Workshops zur fachlichen Entwicklung ausgewählt. Die Ergebnisse dieser Begegnungen werden als Einzelausstellungen auf der SP-Arte gezeigt.

Editorial Cluster wird fortgesetzt und erweitert weiterhin die Wahrnehmung der Öffentlichkeit zur Rolle von Künstlerbüchern. Die Gruppe zeigt eine Ausstellung, die auf dem Bacanas Books-Blog des Künstlers Fabio Morais basiert, der zum Teil als Sammlerjournal und teils als virtueller Katalog fungiert.

