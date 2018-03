Tiroler Tageszeitung vom 2. April 2013; Leitartikel von Alois Vahrner: "Murmeltiertag bei den Wahlthemen"

Innsbruck (OTS) - Utl: Und wieder dreht sich im Tiroler Landtagswahlkampf alles um dieselben Themen wie bereits vor fünf Jahren. Zu hohe Kosten, vor allem fürs Wohnen, und die Höhe der Einkommen brennen den Tirolern unter den Nägeln.

Die Prognosen der Murmeltiere sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren: Am 2. Februar, dem Lichtmesstag, verschliefen die Murmeltiere im Innsbrucker Alpenzoo anders als im Filmhit "Und täglich grüßt das Murmeltier" den Wetter-Lostag. Angeblich ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Frühling nahe sei, wenn die Nager keinen Schatten werfen. Der Winter hielt sich allerdings bis heute.

Ein Déjà-vu wie im Film, allerdings der etwas anderen Art, erleben derzeit indes die Tiroler Wählerinnen und Wähler. Nicht bei der Rekordflut an wahlwerbenden Listen, sondern bei den bisher dominierenden Themen. Neben dem Dauerbrenner Agrargemeinschaften geht es um teures Wohnen und die Einkommen - wie schon im letzten Landtagswahlkampf vor fünf Jahren. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es hier weiter absoluten Handlungsbedarf gibt.

Abhängig davon, ob die Parteien gerade am Regierungsruder oder auf der Oppositionsbank sitzen (oder erstmals nach Landtagsmandaten streben), fällt natürlich der Befund für den derzeitigen Zustand des Landes aus. Und aus den verfügbaren Statistiken und Studien sind tatsächlich beide Deutungen zulässig - zumindest wenn man der eigenen jeweils zuwiderlaufende positive oder negative Studien entsprechend ignoriert.

Fangen wir an beim Land selbst: Das Land Tirol ist im Gegensatz zu anderen Bundesländern kaum verschuldet und hat mit Tiwag, Hypo und Wohnbauförderung als einziges Land noch nichts vom Familiensilber abverkauft - wenn auch mit Cross-Border-Leasing der Tiwag und den Hypo-Problemen noch mögliche Risikobomben ticken. Über das Ausmaß des Reformeifers der schwarz-roten Koalition lässt sich streiten.

Die Tiroler Wirtschaft hat sich in der Krise gut gehalten, besser als viele andere, ob nun Industrie oder Tourismus. Im Regionenvergleich der EU lag Tirol zuletzt unter den Top 40. Es gibt einen Jobrekord, vor allem aber wegen Teilzeitstellen, jedoch auch steigende Arbeitslosigkeit.

Bei den Löhnen schwankt je nach Statistik zwar der Platz, im Hinterfeld liegt Tirol aber jedenfalls. Dafür ist Tirol ganz vorne bei den höchsten Wohnungs-, Treibstoff- oder Gastronomiepreisen. Das hat zwar auch Gründe, wie die engen Grundressourcen im Tourismusland Tirol, für die Bevölkerung ist gerade Wohnen trotzdem vielfach fast unerschwinglich geworden. Schön, wenn sich gerade dieses Wahlkampfthema beim nächsten Mal nicht mehr wiederholen müsste.

