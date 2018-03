Neues Volksblatt: "Transparenz" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 2. April 2013

Linz (OTS) - Transparenz scheint das Allheilmittel in der Politik zu werden. Einerseits zu Recht: Im Dunkeln ist gut munkeln, im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit hingegen ist Korruption und Freunderlwirtschaft wesentlich schwieriger. Es ist daher gut, wenn wir wissen, wer für wen Lobbying betreibt und welchen Tätigkeiten unsere Abgeordneten noch nachgehen und wie viel sie dafür kassieren. Andererseits reicht eine solche Transparenz nicht aus, um alle Probleme zu lösen. Es braucht die Bürger, die sich dafür interessieren und informieren und diese benötigen dafür die Medienvielfalt, um in dieser Datenflut die Orientierung nicht zu verlieren.

Drittens braucht es Politiker, die diese Regelungen nicht als Bestrafung, sondern als Hilfe sehen. Dadurch lösen sich nämlich hoffentlich die meisten Stammtisch-Vorwürfe gegen die Politiker in Luft auf. Und viertens sollte man überlegen, wie man politische Entscheidungsabläufe grundsätzlich transparenter machen kann. Gelingt es nämlich nicht, den Bürger einzubinden und das Verständnis für eine Entscheidung zu wecken, reagiert dieser zu Recht mit (Politik)Verdrossenheit. Transparenz ist kein Selbstzweck, sondern eine Vorbedingung in einer Demokratie, die nicht den Untertan, sondern den Staatsbürger als Souverän im Auge hat. Das Ziel muss sein, dass dieser Souverän die politischen Entscheidungen versteht und sie mittragen kann.

