SIRVA eröffnet Allied Pickfords-Niederlassung in Doha (Katar)

Chicago (ots/PRNewswire) - SIRVA, ein führender, globaler Dienstleister für Umzüge und Standortwechsel, hat eine Niederlassung in Doha (Katar) eröffnet. Mit dem neuen Standort der Marke Allied Pickfords verfügt SIRVA ab sofort über eine Niederlassung vor Ort, so dass die umfassenden Mobilitätslösungen des Unternehmens für Kunden in aller Welt verbessert und hervorragende Qualität wie ausgezeichneter Service vor Ort in Katar gewährleistet werden. SIRVA wird Unternehmen, Regierungen und Privatkunden direkt vor Ort bei der Abwicklung ihrer nationalen oder internationalen Umzüge nach oder aus Katar oder innerhalb des Landes unterstützen. Das Unternehmen plant, sein Dienstleistungspaket für Standortwechsel in Kürze auch in Katar einzuführen.

"SIRVA dient seinen Kunden, wo immer sie Geschäfte machen, und Katar entwickelt sich für viele zu einem wichtigen Markt", sagte Jacob George, Präsident der Region Asien und Naher Osten bei SIRVA. "Wir arbeiten an der Verstärkung unserer Präsenz im Nahen Osten, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden zu können. Die Expansion ist auf das Ziel ausgerichtet, in den wichtigsten globalen Märkten direkt vor Ort Dienstleistungen anbieten zu können, um das Mobilitätserlebnis unserer Kunden zu verbessern."

"Wir werden unserem aktuellen Kundenstamm in Katar und dem gesamten Firmennetz unter der Marke Allied Dienstleistungen von höchster Qualität bieten und damit gewährleisten, dass SIRVAs Standard exzellenter globaler Dienstleistungen auch in dieser Region kontinuierlich geliefert wird. Damit wollen wir unseren Kunden ein umfassendes und exzellentes Mobilitätserlebnis bieten", so der Geschäftsführer von Allied Pickfords, Mac Perez. "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in enger Zusammenarbeit bei Standortwechsel und Expansion in diese dynamische Region zu unterstützen."

