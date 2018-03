BZÖ-Bucher: Nationalrat verkleinern - Bundesrat abschaffen

BZÖ fordert: "Österreich neu bauen"

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher schlägt heute die Verkleinerung der politischen Gremien in Österreich vor. "Dem aufgeblähten Politsystem muss die Luft herausgelassen werden. 99 Nationalräte können genauso gut ein Gesetz beschließen wie derzeit 183. Das BZÖ verlangt die Umsetzung seines "Politsparpaketes, das allein 150 Millionen Euro Einsparung pro Jahr erzielt". Bucher kündigt an, dass das BZÖ hier aktiv wird und die Kürzungen im Parlament beantragen werde. "Es geht darum, Österreich von oben nach unten neu zu bauen. Eine Staatsreform, die den Namen verdient, ist das Gebot der Stunde. Die Zeit der rot-schwarzen Bremser und Systemerhalter muss jetzt endgültig vorbei sein", so Bucher, der daran erinnert, dass Faymann und Spindelegger die Verkleinerung des Nationalrates versprochen haben, aber wieder einmal ihr Wort nicht halten konnten oder wollten.

Kernpunkte des BZÖ-Konzepts für eine Staats- und Parlamentsreform sind etwa die Abschaffung des Bundespräsidenten, das Ende der Landtage in ihrer bisherigen Form sowie die Verkleinerung des Nationalrates und der Landesregierungen. "Dieses Land Österreich ist nicht so groß, als dass es nicht einheitlich, als dass es nicht schlank und kostengünstig verwaltet werden kann". Darum gelte es, sich vor allem den Föderalismus genau anzuschauen, denn: "Die wahren Bremsklötze, das sind die neun Fürstentümer dieses Landes." Auch "neue Heerscharen von Beamten und Mandataren" brauche man nicht. Geht es nach dem BZÖ, würde man an die 420 Politiker abschaffen, was 150 Mio. Euro im Jahr an Einsparungen bringen würde.

Die Gesetzgebung soll grundsätzlich durch einen eigenständigeren Nationalrat - mit etwa 100 Abgeordneten - erfolgen, der soll Bundesrat abgeschafft und durch einen "Bundessenat" ersetzt werden. Den Bundespräsidenten will das BZÖ durch den Nationalratspräsidenten ersetzen, der dessen Aufgaben übernehmen und als "Staatssenator" auftreten soll. Der Nationalrat wählt auch den Bundeskanzler und die Minister, eine Auflösung soll durch zwei Drittel der Abgeordnetenstimmen möglich sein.

